Суперечливі вибори в Гондурасі: переміг кандидат, якого підтримував Трамп

Іванна Гончар
glavcom.ua
Підтримуваний Трампом Асфура переміг на президентських виборах у Гондурасі після тижнів затримок і суперечок
фото: Reuters

Опоненти Асфури та правляча партія LIBRE розцінили заяви Трампа на підтримку Асфури як пряме втручання у вибори

Кандидат від консервативної Національної партії Насрі Асфура, якого відкрито підтримував президент США Дональд Трамп, переміг на президентських виборах у Гондурас. Про це в середу повідомила Національна виборча рада (CNE), остаточно оголосивши результати голосування, що відбулося ще 30 листопада, але було затримане через технічні збої, ручний підрахунок і взаємні звинувачення у фальсифікаціях, пише «Главком».

За даними CNE, Асфура набрав 40,3% голосів, випередивши кандидата від правоцентристської Ліберальної партії Сальвадора Насраллу, який отримав 39,5%. Кандидатка від правлячої лівої партії LIBRE Ріксі Монкада фінішувала третьою з великим відривом.

Напружена боротьба та хаос у системі підрахунку бюлетенів призвели до того, що близько 15% протоколів довелося перевіряти вручну. Протягом кількох тижнів після виборів партія LIBRE закликала до протестів, називаючи процес «виборчим переворотом». Акції неодноразово блокували доступ чиновників до приміщень, де зберігалися виборчі документи.

Попри це, результати були затверджені двома членами виборчої ради та одним депутатом. Третій член CNE, Марлон Очоа, не брав участі в оголошенні підсумків.

«Гондурас, я готовий керувати. Я вас не підведу», – написав Асфура у соцмережі X після офіційного підтвердження своєї перемоги.

Втім, спікер парламенту Луїс Редондо з партії LIBRE відмовився визнавати результати, заявивши, що вони є «незаконними» і «не мають жодної юридичної сили».

Роль Трампа і міжнародна реакція

Підтримка Асфури з боку Дональда Трампа стала одним із найсуперечливіших чинників кампанії. Перед виборами Трамп назвав його «єдиним справжнім другом свободи в Гондурасі» та публічно закликав голосувати за нього. Він також погрожував припиненням фінансової допомоги США у разі поразки Асфури та раніше помилував експрезидента Гондурасу Хуана Орландо Ернандеса – соратника Національної партії.

Опоненти Асфури та правляча партія LIBRE розцінили заяви Трампа як пряме втручання у вибори. Сальвадор Насралла заявив Reuters, що така підтримка «серйозно підірвала чесність виборчого процесу».

Після оголошення результатів державний секретар США Марко Рубіо привітав Асфуру з перемогою та закликав усі сторони прийняти підсумки виборів, щоб «забезпечити мирний перехід влади».

Генеральний секретар Організації американських держав Організація американських держав Альберт Рамдін заявив, що організація «бере до уваги» результати та найближчими днями оприлюднить детальний звіт із висновками та рекомендаціями.

Хто такий Насрі Асфура

Асфура – 67-річний бізнесмен і політик, колишній мер Тегусігальпи. Під час кампанії він позиціонував себе як прагматичний управлінець із про-бізнес-програмою, роблячи акцент на створенні робочих місць, освіті та безпеці. Він також допускав можливість перегляду зовнішньополітичного курсу країни, зокрема відносин із Тайванем і Китаєм.

Водночас Асфура та кілька колишніх чиновників столичної мерії фігурують у розслідуваннях щодо можливого розкрадання коштів і відмивання грошей. Політик називає ці справи політично мотивованими та заперечує будь-які правопорушення.

Очікується, що Асфура складе присягу 27 січня 2026 року та обійматиме посаду президента до 2030 року.

Теги: вибори Дональд Трамп Гондурас

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
