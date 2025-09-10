Україна ввела санкції проти британця, що допомагав РФ із «тіньовим флотом»

Введено санкції проти російських компаній, які зареєстровані на тимчасово окупованій території України та ведуть там видобуток

Пакет санкцій спрямований на російський військово-промисловий комплекс

Сьогодні, 10 вересня, президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на укази №675/2025 та №676/2025.

Як пояснив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк у коментарі «Главкому», синхронізовано на 100% санкції Великобританії цього року. Це 47 фізичних та 81 юридична особа.

Серед них: ті, хто допомагає Росії обходити санкції, зокрема громадянин Великої Британії Джон Майкл Ормерод, який займався придбанням суден для «тіньового флоту» РФ та російські компанії, зареєстровані на тимчасово окупованій території України, що ведуть там видобуток (зокрема «Стройсервіс», один з найбільших у Росії постачальників вугілля).

Також особи, пов’язані з використанням хімічної зброї; та Ейюб Етібар та Мандатлі Анар, афілійовані з енергетичними компаніями Coral Energy (тепер 2River Group), Nord Axis та BX Energy, які активно допомагають РФ у транспортуванні нафти після 24 лютого 2022 року.

«Ці санкції спрямовані на посилення тиску на російську військову економіку. Синхронізація санкцій це ключ до запобігання обходу санкцій», – наголосив Власюк.

Зокрема, пакет санкцій спрямований на російський військово-промисловий комплекс. Обмеження запроваджено проти 37 фізичних осіб (усі громадяни РФ) та 35 компаній (34 російські та одна білоруська).

Серед них: ІТ-компанії та їх керівники, що постачають рішення для військово-промислового комплексу РФ; юридичні особи та бенефіціари, залучені у виробництво й обслуговування систем радіоелектронної боротьби, телекомунікацій, електронної компонентної бази та обладнання для силових структур; підприємства й власники, які організовували постачання імпортного обладнання та комплектуючих в обхід санкцій.

Зокрема, АТ «Сітронікс КТ», яка займається розробкою цифрових рішень для комерційного флоту та берегових служб та виконує замовлення ВПК РФ, ТОВ «Сінто» та пов’язані суб’єкти – підсанкційна у США компанія, яка спеціалізується на впровадженні ІТ рішень для ВПК РФ.

Також ТОВ «Балтінфоком» – підсанкційне у США підприємство, яке виконує оборонне замовлення Росії у галузі виробництва комп’ютерного обладнання, компанії групи «Бі Пітрон», які технічно переоснащують підприємства ВПК РФ, ТОВ «Резоніт Плюс» та пов’язані суб’єкти – компанії, що спеціалізуються на виготовлені електронного обладнання, яке використовується для виробництва дронів.

До того ж ТОВ «Точна Механіка» – підсанкційна у США білоруська компанія, яка спеціалізується на виробництві деталей та обладнання для авіаційної, автомобільної, космічної промисловості тощо, ТОВ «ІнКор» – підсанкційне у США російське підприємство, яке спеціалізується на постачанні верстатів та обладнання з металообробки для підприємств ВПК РФ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 23 серпня підписав два укази про санкції. Перший стосується синхронізації з санкціями Канади, а інший – санкції проти 28 громадян різних країн, які допомагають РФ.