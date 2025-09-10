Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна ввела санкції проти британця, що допомагав РФ із «тіньовим флотом»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Україна ввела санкції проти британця, що допомагав РФ із «тіньовим флотом»
Введено санкції проти російських компаній, які зареєстровані на тимчасово окупованій території України та ведуть там видобуток
фото: Офіс президента

Пакет санкцій спрямований на російський військово-промисловий комплекс

Сьогодні, 10 вересня, президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на укази №675/2025 та №676/2025.

Як пояснив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк у коментарі «Главкому», синхронізовано на 100% санкції Великобританії цього року. Це 47 фізичних та 81 юридична особа.

Серед них: ті, хто допомагає Росії обходити санкції, зокрема громадянин Великої Британії Джон Майкл Ормерод, який займався придбанням суден для «тіньового флоту» РФ та російські компанії, зареєстровані на тимчасово окупованій території України, що ведуть там видобуток (зокрема «Стройсервіс», один з найбільших у Росії постачальників вугілля).

Також особи, пов’язані з використанням хімічної зброї; та Ейюб Етібар та Мандатлі Анар, афілійовані з енергетичними компаніями Coral Energy (тепер 2River Group), Nord Axis та BX Energy, які активно допомагають РФ у транспортуванні нафти після 24 лютого 2022 року.

«Ці санкції спрямовані на посилення тиску на російську військову економіку. Синхронізація санкцій це ключ до запобігання обходу санкцій», – наголосив Власюк.

Зокрема, пакет санкцій спрямований на російський військово-промисловий комплекс. Обмеження запроваджено проти 37 фізичних осіб (усі громадяни РФ) та 35 компаній (34 російські та одна білоруська).

Серед них: ІТ-компанії та їх керівники, що постачають рішення для військово-промислового комплексу РФ; юридичні особи та бенефіціари, залучені у виробництво й обслуговування систем радіоелектронної боротьби, телекомунікацій, електронної компонентної бази та обладнання для силових структур; підприємства й власники, які організовували постачання імпортного обладнання та комплектуючих в обхід санкцій.

Зокрема, АТ «Сітронікс КТ», яка займається розробкою цифрових рішень для комерційного флоту та берегових служб та виконує замовлення ВПК РФ, ТОВ «Сінто» та пов’язані суб’єкти – підсанкційна у США компанія, яка спеціалізується на впровадженні ІТ рішень для ВПК РФ.

Також ТОВ «Балтінфоком» – підсанкційне у США підприємство, яке виконує оборонне замовлення Росії у галузі виробництва комп’ютерного обладнання, компанії групи «Бі Пітрон», які технічно переоснащують підприємства ВПК РФ, ТОВ «Резоніт Плюс» та пов’язані суб’єкти – компанії, що спеціалізуються на виготовлені електронного обладнання, яке використовується для виробництва дронів.

До того ж ТОВ «Точна Механіка» – підсанкційна у США білоруська компанія, яка спеціалізується на виробництві деталей та обладнання для авіаційної, автомобільної, космічної промисловості тощо, ТОВ «ІнКор» – підсанкційне у США російське підприємство, яке спеціалізується на постачанні верстатів та обладнання з металообробки для підприємств ВПК РФ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 23 серпня підписав два укази про санкції. Перший стосується синхронізації з санкціями Канади, а інший – санкції проти 28 громадян різних країн, які допомагають РФ.

Читайте також:

Теги: росія санкції Велика Британія Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що ховається за зустріччю Трампа та Путіна?
Зустріч на Алясці: шанс чи пастка для України?
10 серпня, 20:19
Радіотелескоп РT-70 під Євпаторією у Криму, 2019 рік
Мінус один із двох. Що означає знищення радіотелескопа РТ-70 в окупованому Криму
5 вересня, 20:00
Внаслідок ворожого удару одна людина отримала поранення
Окупанти завдали удару по АЗС в Сумах: рятувальники показали наслідки
15 серпня, 08:51
Трамп каже, що зустрінеться з Зеленським та Путіним
Трамп анонсував «трьохсторонню зустріч»
16 серпня, 01:53
Трамп: Президент України Зеленський може практично негайно припинити війну з Росією, якщо захоче, або продовжити боротьбу
Атака на Україну та нова заява Трампа про війну: головне за ніч
18 серпня, 05:48
Юлія Паєвська Тайра – одна з найвідоміших українських парамедикинь
Президент нагородив орденом Свободи відому парамедикиню
24 серпня, 22:19
Парубія було вбито сьогодні, 30 серпня у Львові
Генпрокурор та глава МВС доповіли Зеленському по вбивство Парубія
30 серпня, 12:52
Залкепов подав заяву до суду, після чого порушили справу за статтею «Заподіяння смерті через необережність»
Боєць ММА звинуватив російських лікарів у смерті новонародженої дитини: деталі
1 вересня, 13:32
Водночас Москва не здатна запускати всі дрони щодня
ГУР відповів, скільки «шахедів» на місяць може виробляти Росія 
6 вересня, 05:46

Політика

Україна ввела санкції проти британця, що допомагав РФ із «тіньовим флотом»
Україна ввела санкції проти британця, що допомагав РФ із «тіньовим флотом»
Затверджено програму дій уряду на 2025 рік – Свириденко
Затверджено програму дій уряду на 2025 рік – Свириденко
«Це провокація проти Трампа». Нардеп Княжицький пояснив, навіщо РФ пустила дрони в Польщу
«Це провокація проти Трампа». Нардеп Княжицький пояснив, навіщо РФ пустила дрони в Польщу
Системи Patriot та мільярди доларів. Шмигаль оголосив результати ювілейного «Рамштайну»
Системи Patriot та мільярди доларів. Шмигаль оголосив результати ювілейного «Рамштайну»
Україна готова захищати небо разом з партнерами – Зеленський
Україна готова захищати небо разом з партнерами – Зеленський
Зеленський: Україна готова допомогти Польщі розбудувати систему захисту від дронів РФ
Зеленський: Україна готова допомогти Польщі розбудувати систему захисту від дронів РФ

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
Вчора, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua