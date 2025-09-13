Естонія запровадила заборону на польоти біля кордону з Росією

Введення обмежень стало реакцією на недавні події, зокрема на закриття повітряного простору Санкт-Петербурга через атаку дронів

Естонія тимчасово обмежила польоти вздовж свого східного кордону. Це рішення, за словами командувача ВПС Естонії Рійво Валге, пов'язане з підвищеною активністю російських військ та українських дронів у Ленінградській області РФ. Обмеження дозволять Силам оборони здійснювати більш детальне повітряне спостереження та охорону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ERR.

Заборона на польоти діятиме щодня з 20:00 до 7:00 на висоті до 6000 метрів. За словами Рійво Валге, це допоможе операторам спостереження краще відстежувати ситуацію та убезпечити цивільні літальні апарати.

Введення обмежень стало реакцією на недавні події, зокрема на закриття повітряного простору Санкт-Петербурга через атаку дронів. Естонські військові посилили спостереження за російськими літаками та вертольотами поблизу своїх кордонів. Хоча безпосередньої загрози для Естонії немає, в регіоні зросла кількість повітряних інцидентів. Аналогічні заходи вже запровадили Фінляндія та Латвія.

Обмеження частково вплинули на авіалінію Гельсінкі – Тарту, але після переговорів з авіакомпанією Finnair зону польотів відкоригували, щоб вона могла продовжувати роботу.

Нагадаємо, Литва залишить відкритими решту пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю, але готова негайно закрити їх у разі будь-яких провокацій. Таку заяву зробив новообраний міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LRT.

За словами міністра, закриття кордону може статися у будь-який час, якщо виникне провокація, пов'язана, наприклад, із дронами чи підозрілими переміщеннями військ. Він зазначив, що у разі такого інциденту начальник прикордонної служби має повноваження негайно ухвалити рішення.