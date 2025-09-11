Російський ринок стає все більш китайським – розвідка

Китайські компанії активно захоплюють російський ринок

На тлі міжнародних санкцій російський внутрішній ринок стає дедалі більше залежним від Китаю. Станом на вересень 2025 року в Росії діє близько 13 тисяч юридичних осіб із китайським капіталом, що на 23% більше, ніж наприкінці 2024 року. Сумарний дохід цих компаній минулого року перевищив 41,3 млрд доларів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Китайський бізнес прагне не просто експортувати, а й заволодівати промисловими активами на території Росії, що дає можливість знижувати собівартість та отримувати доступ до російських програм держпідтримки.

Китайські компанії мають значну перевагу над російськими виробниками завдяки доступу до інвестицій з Пекіна. Це ставить їх у привілейоване становище на ринку. Яскравим прикладом є ринок вантажівок, де китайські виробники вже контролюють понад 53% продажів.

Частка Китаю в російській зовнішній торгівлі становить приблизно третину, тоді як частка Росії в китайській торгівлі – лише 4–5%. Такий дисбаланс дозволяє Китаю не тільки швидко реагувати на споживчий попит, а й витісняти російських виробників з їхнього власного внутрішнього ринку.

Нагадаємо, Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що російський план розвитку арктичної торгівлі провалився. Кремль не зміг досягти поставленої у 2018 році мети – обсягу перевезень Північним морським шляхом у 80 млн тонн до 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СЗРУ.

За даними СЗРУ, фактичні обсяги перевезень суттєво відстають від планових. У 2023 році через Арктику пройшло 36,2 млн тонн вантажів, у 2024 – 37,9 млн тонн. На цей рік було заплановано 38 млн тонн, але за підсумками першого півріччя очікується, що кінцевий результат не перевищить 32 млн тонн.