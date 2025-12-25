Головна Світ Політика
Мир ближче? Постпред США при НАТО озвучив строки завершення війни

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Мир ближче? Постпред США при НАТО озвучив строки завершення війни
Вітакер припустив, що завершення війни Росії проти України може стати питанням найближчого часу
фото: АР

Дипломат зазначив, що нинішній етап переговорів дає підстави для обережного оптимізму

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що врегулювання війни Росії проти України може відбутися вже впродовж найближчих 90 днів. Про це він сказав в ефірі телеканалу Fox News, пише «Главком».

Коментуючи перспективи мирної угоди за посередництва адміністрації президента США Дональда Трампа, дипломат зазначив, що нинішній етап переговорів дає підстави для обережного оптимізму.

«Якщо це станеться, то це буде протягом найближчих 90 днів», – сказав Вітакер, відповідаючи на запитання про можливі строки завершення війни.

За його словами, бойові дії завдають значної шкоди обом сторонам. Україна продовжує страждати від російських ударів по енергетичній інфраструктурі, водночас Росія зазнає серйозних втрат через українські атаки.

«Президент Трамп виходить із того, що вбивства мають припинитися. Це безглуздо. Це триває вже чотири роки. Ніхто не отримує жодних стратегічних переваг. Смерть і руйнування просто мають закінчитися», – наголосив посол.

Метью Вітакер також підкреслив, що адміністрація Дональда Трампа й надалі працюватиме над досягненням мирного врегулювання та чинитиме тиск на обидві сторони конфлікту, щоб наблизити припинення війни.

Раніше Вітакер заявляв, що «м’яч у переговорах щодо завершення війни в Україні зараз на боці Росії».

Зауважимо, що Російська Федерація вимагатиме ключових змін в крайній версії мирного плану США та України, який складається з 20 пунктів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що у разі відмови Росії від мирного плану Сполучені Штати змушені будуть різко посилити військову підтримку України та запровадити максимальні санкції проти Москви.

Раніше Зеленський заявляв, що Україна не буде ні де-юре, ні де-факто визнавати Донбас російським.

До слова, президент України Володимир Зеленський розповів про пункт мирної угоди, який передбачає захист мовних і релігійних меншин, а також запровадження стандартів ЄС із толерантності та недискримінації.

