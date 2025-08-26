Головна Світ Економіка
Росія нарощує експорт нафти після ударів дронів – Reuters

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Росія нарощує експорт нафти після ударів дронів – Reuters
Як відомо, прогнозувати обсяги експорту на майбутнє складно, оскільки атаки дронів тривають
фото з відкритих джерел

Через ці атаки деякі заводи тимчасово зупинили роботу, що призвело до вивільнення додаткових обсягів сирої нафти

У серпні Росія збільшила план експорту нафти із західних портів до 2 млн барелів на добу. Це на 200 000 барелів більше, ніж планувалося спочатку. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в галузі, передає «Главком».

Таке рішення пов'язане з ударами українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах (НПЗ). Через ці атаки деякі заводи тимчасово зупинили роботу, що призвело до вивільнення додаткових обсягів сирої нафти, призначених для внутрішнього ринку. Тепер її спрямували на експорт.

За словами джерел, прогнозувати обсяги експорту на майбутнє складно, оскільки атаки дронів тривають. Пошкодження нафтопроводів можуть скоротити експорт на 500 000 барелів на добу.

Ситуацію ускладнює також обмежена кількість танкерів, що доступні для транспортування нафти. Через це Росія не може швидко наростити постачання на зовнішній ринок.

Нагадаємо, у ніч на 24 серпня підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали вогневого ураження по об’єкту паливно-енергетичної інфраструктури в Росії. Ціллю став Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області.

Раніше командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр» показав пожежу на нафтоперекачувальній станції «Унеча» в Брянській області після чергової атаки дронів.

До слова, у ніч на 21 серпня дрони атакували Ростовську область. Під ударом опинився Новошахтинський НПЗ. Також нафтопереробний завод ПАТ «Лукойл» у російському Волгограді припинив завантаження нафти.

Як відомо, санкційний тиск змушує Росію продавати нафту нижче ринкової ціни, що може зменшити надходження іноземних коштів до російської економіки та виснажити основне джерело багатства Росії.

