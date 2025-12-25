Трамп під час спілкування з дітьми згадав Україну, Росію та Китай

Трамп також зробив і кілька внутрішньополітичних заяв

Президент США Дональд Трамп під час різдвяного заходу в Білому домі, де він традиційно спілкувався телефоном із дітьми та обговорював подорож Санта-Клауса, згадавши Україну, Росію та Китай, пише «Главком».

Після однієї з розмов із дітьми Трамп зазначив, що із задоволенням міг би присвятити таким дзвінкам увесь день, однак змушений повертатися до важливих міжнародних питань.

«Ми могли б займатися цим хоч увесь день. Але нам потрібно повернутися до Китаю, Росії, України. Потрібно повернутися до інших питань», – сказав президент США.

Він не уточнив, які саме рішення або кроки має на увазі, однак зауважив, що ці теми залишаються серед ключових на міжнародному порядку денному Вашингтона.

Під час заходу Трамп також зробив і кілька внутрішньополітичних заяв. Зокрема, в одному з дзвінків він сказав, що Сполученим Штатам потрібно більше людей з високим рівнем інтелекту, наголосивши на важливості освіти та «розумного кадрового резерву» для майбутнього країни.

Нагадаємо, протягом 2025 року Дональд Трамп продемонстрував незвичайну і непередбачувану поведінку, що викликало серйозні питання щодо його розумової та фізичної здатності виконувати обов'язки президента США.

Серед таких інцидентів – випадки, коли він засинав під час важливих зустрічей, відхилявся від теми у своїх виступах і викладав вигадані історії. The Guardian проаналізував поведінку американського лідера у 2025 році.