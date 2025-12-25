Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп під час спілкування з дітьми згадав Україну, Росію та Китай

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Трамп під час спілкування з дітьми згадав Україну, Росію та Китай
Трамп під час спілкування з дітьми згадав Україну, Росію та Китай
скриншот з відео

Трамп також зробив і кілька внутрішньополітичних заяв

Президент США Дональд Трамп під час різдвяного заходу в Білому домі, де він традиційно спілкувався телефоном із дітьми та обговорював подорож Санта-Клауса, згадавши Україну, Росію та Китай, пише «Главком».

Після однієї з розмов із дітьми Трамп зазначив, що із задоволенням міг би присвятити таким дзвінкам увесь день, однак змушений повертатися до важливих міжнародних питань.

«Ми могли б займатися цим хоч увесь день. Але нам потрібно повернутися до Китаю, Росії, України. Потрібно повернутися до інших питань», – сказав президент США.

Він не уточнив, які саме рішення або кроки має на увазі, однак зауважив, що ці теми залишаються серед ключових на міжнародному порядку денному Вашингтона.

Під час заходу Трамп також зробив і кілька внутрішньополітичних заяв. Зокрема, в одному з дзвінків він сказав, що Сполученим Штатам потрібно більше людей з високим рівнем інтелекту, наголосивши на важливості освіти та «розумного кадрового резерву» для майбутнього країни.

Нагадаємо, протягом 2025 року Дональд Трамп продемонстрував незвичайну і непередбачувану поведінку, що викликало серйозні питання щодо його розумової та фізичної здатності виконувати обов'язки президента США.

Серед таких інцидентів – випадки, коли він засинав під час важливих зустрічей, відхилявся від теми у своїх виступах і викладав вигадані історії. The Guardian проаналізував поведінку американського лідера у 2025 році.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сотні тисяч додаткових записів ще потребують перевірки командою з близько 200 аналітиків
Мін’юст США пояснив затримку з файлами Епштейна
Сьогодні, 01:59
Трамп: На Сирію чекає світле майбутнє, якщо ІДІЛ буде викорінено
Трамп пообіцяв жорстку відплату ІДІЛ за вбивство американців
20 грудня, 01:26
Трамп оголосив, що виступить із важливим зверненням до нації в середу, 17 грудня, о 21:00 за східним часом ( о 04:00 ранку 18 грудня за Києвом).
Трамп виступить зі зверненням до американців
17 грудня, 01:39
На одному з фото Дональда Трампа можна побачити в оточенні жінок
Скільки американців вважають, що Трамп знав про злочини Епштейна – опитування
14 грудня, 03:38
Трамп погрожує війною Колумбії у рамках боротьби з наркотрафіком
Трамп пригрозив війною президенту Колумбії
11 грудня, 08:43
Дональд Трамп раніше стверджував, що Володимир Зеленський є «диктатором без виборів»
ЄС відповів на заяви Трампа про необхідність виборів в Україні
9 грудня, 16:19
The Economist: Росія зриває мирний процес, висуваючи неможливі умови
The Economist: Росія зриває мирний процес, висуваючи неможливі умови
4 грудня, 23:35
Трамп планує розширити заборону на в'їзд до США після нападу на військових у Вашингтоні
Трамп планує розширити заборону на в'їзд до США після нападу на військових у Вашингтоні
3 грудня, 00:51
Трамп зробив заяву про мирні переговори
Трамп назвав умову для візиту Зеленського до США
26 листопада, 07:41

Політика

Мир ближче? Постпред США при НАТО озвучив строки завершення війни
Мир ближче? Постпред США при НАТО озвучив строки завершення війни
Трамп під час спілкування з дітьми згадав Україну, Росію та Китай
Трамп під час спілкування з дітьми згадав Україну, Росію та Китай
Путін надіслав новорічне послання Кім Чен Ину
Путін надіслав новорічне послання Кім Чен Ину
Мін’юст США пояснив затримку з файлами Епштейна
Мін’юст США пояснив затримку з файлами Епштейна
Суперечливі вибори в Гондурасі: переміг кандидат, якого підтримував Трамп
Суперечливі вибори в Гондурасі: переміг кандидат, якого підтримував Трамп
Сонливість та незрозумілі заяви Трампа: The Guardian аналізує поведінку президента у 2025 році
Сонливість та незрозумілі заяви Трампа: The Guardian аналізує поведінку президента у 2025 році

Новини

Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
Вчора, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
Вчора, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
Вчора, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
22 грудня, 21:15

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua