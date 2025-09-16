Головна Світ Політика
search button user button menu button

Естонія будує протитанковий рів на кордоні з Росією

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Естонія будує протитанковий рів на кордоні з Росією
Крім рову, оборонна зона включатиме майже 600 бункерів
фото: ERR

Цього року Естонія планує побудувати два опорні пункти

Естонія розпочала будівництво протитанкового рову завдовжки майже 40 км на своєму південно-східному кордоні з Росією. Цей рів стане частиною Балтійської оборонної зони, метою якої є укріплення кордонів. Проєкт має бути завершений до кінця 2027 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ERR.

За словами підполковника генерального штабу збройних сил Естонії Айнара Афанасьєва, на східному кордоні вже є природні перешкоди у вигляді річки Нарви та Чудського озера. Тому основні зусилля зосереджено на будівництві рову на південному сході, де таких перешкод немає.

Крім рову, оборонна зона включатиме майже 600 бункерів, тетраедри («зуби дракона») та колючий дріт. Проєкт враховує досвід війни Росії проти України. Значна частина робіт виконується в густо заліснених районах, де протитанкові рови також виконуватимуть функцію елементу прикордонного спостереження.

У Центрі оборонних інвестицій Естонії повідомили, що цього року планується побудувати два опорні пункти, що складатимуться з 14 бункерів.

Нагадаємо, Естонія тимчасово обмежила польоти вздовж свого східного кордону. Це рішення, за словами командувача ВПС Естонії Рійво Валге, пов'язане з підвищеною активністю російських військ та українських дронів у Ленінградській області РФ. Обмеження дозволять Силам оборони здійснювати більш детальне повітряне спостереження та охорону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ERR.

Заборона на польоти діятиме щодня з 20:00 до 7:00 на висоті до 6000 метрів. За словами Рійво Валге, це допоможе операторам спостереження краще відстежувати ситуацію та убезпечити цивільні літальні апарати.

Читайте також:

Теги: Естонія росія кордон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Лондоні за підтримки NAUDI триває «Саміт Свободи»
Борис Джонсон назвав «найшвидший спосіб завершити війну»
9 вересня, 11:09
Попри дію конвенції РФ на постійній основі катує та знущається з українських полонених
Путін вніс до Держдуми проєкт про денонсацію Європейської конвенції проти катувань
8 вересня, 10:36
Українська армія завдала болючого удару по російській стратегічній авіації
Ось хто посилює переговорну позицію України
5 вересня, 16:31
Нардеп Олександр Мережко: «Не певен, що будь-які домовленості, крім членства України в НАТО, стримають Путіна»
Соратник Зеленського назвав єдину можливість зупинити війну
3 вересня, 17:42
Захарова підкреслила, що Вашингтону необхідно «повернутися до практичного дотримання принципів ДСНВ»
Росія висунула вимоги США для укладення нового договору про ядерну зброю
29 серпня, 15:00
Жулін жив у США у 1992-2006 роках
Російський тренер обізвав американців «тупими», бо у нього виникли проблеми з паспортом США
28 серпня, 10:22
Війна дозволяє Путіну підтримувати ілюзію, що Росія – велика держава
The Hill пояснив, чому Путін не завершує війну проти України
27 серпня, 03:55
Однією з таких розробок є дрон під назвою «Ялинка»
ISW повідомляє про російські дрони-перехоплювачі зі штучним інтелектом
25 серпня, 20:22
Всеросійська федерація волейболу була одним з організаторів пропагандистського заходу
Турнір для окупантів з інвалідністю: Міжнародна федерація волейболу зробила дивну заяву
21 серпня, 17:32

Політика

Вучич подякував Росії за інформацію про «Майдан» у Сербії
Вучич подякував Росії за інформацію про «Майдан» у Сербії
Сенатор США Грем попередив Угорщину та Словаччину про наслідки торгівлі з Росією
Сенатор США Грем попередив Угорщину та Словаччину про наслідки торгівлі з Росією
Естонія будує протитанковий рів на кордоні з Росією
Естонія будує протитанковий рів на кордоні з Росією
Рубіо анонсував зустріч Трампа та Зеленського
Рубіо анонсував зустріч Трампа та Зеленського
Міністр фінансів США назвав два терміни закінчення війни: яка умова зупинить Москву
Міністр фінансів США назвав два терміни закінчення війни: яка умова зупинить Москву
Румунія озвучила свою позицію щодо створення безпольотної зони над Україною
Румунія озвучила свою позицію щодо створення безпольотної зони над Україною

Новини

Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
Вчора, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
Вчора, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
Вчора, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
Вчора, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
14 вересня, 06:10
Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
13 вересня, 14:08

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua