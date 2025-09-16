Естонія будує протитанковий рів на кордоні з Росією

Цього року Естонія планує побудувати два опорні пункти

Естонія розпочала будівництво протитанкового рову завдовжки майже 40 км на своєму південно-східному кордоні з Росією. Цей рів стане частиною Балтійської оборонної зони, метою якої є укріплення кордонів. Проєкт має бути завершений до кінця 2027 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ERR.

За словами підполковника генерального штабу збройних сил Естонії Айнара Афанасьєва, на східному кордоні вже є природні перешкоди у вигляді річки Нарви та Чудського озера. Тому основні зусилля зосереджено на будівництві рову на південному сході, де таких перешкод немає.

Крім рову, оборонна зона включатиме майже 600 бункерів, тетраедри («зуби дракона») та колючий дріт. Проєкт враховує досвід війни Росії проти України. Значна частина робіт виконується в густо заліснених районах, де протитанкові рови також виконуватимуть функцію елементу прикордонного спостереження.

У Центрі оборонних інвестицій Естонії повідомили, що цього року планується побудувати два опорні пункти, що складатимуться з 14 бункерів.

Нагадаємо, Естонія тимчасово обмежила польоти вздовж свого східного кордону. Це рішення, за словами командувача ВПС Естонії Рійво Валге, пов'язане з підвищеною активністю російських військ та українських дронів у Ленінградській області РФ. Обмеження дозволять Силам оборони здійснювати більш детальне повітряне спостереження та охорону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ERR.

Заборона на польоти діятиме щодня з 20:00 до 7:00 на висоті до 6000 метрів. За словами Рійво Валге, це допоможе операторам спостереження краще відстежувати ситуацію та убезпечити цивільні літальні апарати.