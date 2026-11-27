Трамп додав, що міг би прийти на зустріч із Путіним і сказати, що той йому не подобається

Президент США Дональд Трамп пояснив, чому називає російського диктатора Володимира Путіна другом, попри повномасштабну війну проти України. Американський лідер заявив, що така риторика потрібна йому для досягнення мирної угоди. Про це він сказав 26 листопада під час телефонного спілкування з американськими військовослужбовцями з нагоди Дня подяки, повідомляє «Главком» із посиланням на стенограму розмови.

Журналіст запитав Трампа, як поєднуються його слова про Путіна як друга та нещодавня заява із закликом до російського лідера припинити військову агресію.

«Ми хочемо укласти угоду. Ми хочемо зупинити вбивства. Я міг би сказати, що він мені не друг, але я хочу укласти угоду. Мені потрібно досягти домовленості. Вони втрачають 25 тис. людей на місяць», – відповів президент США.

Трамп додав, що міг би прийти на зустріч із Путіним і сказати, що той йому не подобається, однак це не допомогло б просунутися до домовленостей. Він також порівняв ситуацію з відносинами між російським диктатором і президентом України Володимиром Зеленським.

«Найбільша проблема для врегулювання – це те, що два лідери справді ненавидять один одного», – заявив Трамп.

За його словами, він давно знає Путіна, а під час спілкування з ним намагається знаходити спільну мову. Американський президент також повторив свою тезу про те, що російський диктатор нібито хоче укласти угоду.

Нагадаємо, 19 листопада під час зустрічі з Путіним у китайському Шеньчжені Трамп назвав російського диктатора своїм другом. Тоді американський президент привітав його словами: «Хто це? Це мій друг». Ця заява викликала критику на тлі продовження російської агресії проти України.