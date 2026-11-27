Північна Корея є одним із ключових партнерів Росії у війні проти України

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин нібито передав побажання народу Росії та запевнив, що вірить у перемогу країни. Його послання прозвучало на тлі повідомлень про можливе призупинення військової допомоги Москві з боку Пхеньяна. Про це заявив міністр природних ресурсів та екології Росії Олександр Козлов після візиту до КНДР, пише «Главком».

За словами Козлова, Кім Чен Ин попросив передати росіянам побажання здоров'я, успіхів і всього найкращого. Також північнокорейський лідер нібито висловив віру в перемогу Росії.

«Товариш Кім Чен Ин просив передати всьому народу Російської Федерації здоров'я, успіхів. Вірить у нас, у перемогу. І бажає всього най-самого доброго нашому народу, як наш справжній друг, товариш», – сказав російський міністр.

Козлов перебуває в Пхеньяні, де 25-27 листопада проходить 13-те засідання міжурядової комісії з торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва між Росією та КНДР. Російську делегацію очолює він, північнокорейську – міністр зовнішньоекономічних справ Юн Чон Хо.

Примітно, що активізація заяв про дружні відносини Москви та Пхеньяна відбувається на тлі повідомлень про можливе припинення або паузу в постачанні північнокорейського озброєння Росії. На цьому тлі російські пропагандистські ресурси дедалі частіше наголошують на близькості двох режимів, взаємній підтримці та незмінності стратегічного партнерства. Заява Кім Чен Ина, передана російським міністром, також вписується в цю інформаційну кампанію

Також зазначимо, що Північна Корея є одним із ключових партнерів Росії у війні проти України. За даними української та західної розвідок, Пхеньян постачав Москві артилерійські боєприпаси та балістичні ракети, а також направляв військових для участі в бойових діях на боці РФ.

Військова співпраця двох країн посилилася після підписання у червні 2024 року договору про всеосяжне стратегічне партнерство, який передбачає взаємну військову допомогу в разі збройного нападу на одну зі сторін.

Нагадаємо, українська розвідка повідомила, що Північна Корея призупинила частину військової допомоги Росії після заяви російського дипломата про намір Москви сприяти деескалації відносин між Пхеньяном і Сеулом. Відповідне рішення, за інформацією української розвідки, особисто ухвалив лідер КНДР Кім Чен Ин