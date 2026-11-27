Відносини між Москвою та Єреваном останнім часом ускладнилися через прагнення Вірменії поглибити співпрацю з ЄС

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що під час зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном обговорюватимуть зовнішньополітичний курс Єревана, його економічну інтеграцію та питання безпеки. Зокрема, Москва хоче почути позицію Вірменії щодо зближення з Європейським Союзом і подальшого перебування російської військової бази на її території. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву представника російського диктатора.

За словами Пєскова, відносини між Росією та Вірменією залишаються широкими, попри наявні складнощі. Водночас головним питанням порядку денного він назвав вибір, який має зробити вірменська сторона.

Речник Кремля наголосив, що орієнтація Вірменії на Європейський Союз не узгоджується з одночасним продовженням інтеграції в межах Євразійського економічного союзу (ЄАЕС).

«Бажання в економічному плані в якийсь момент сидіти на двох стільцях або має бути підтверджене, або спростоване шляхом певного вибору. Тому що орієнтація в бік Європейського Союзу й одночасне бажання продовжувати інтеграційний процес у межах ЄАЕС не корелюються одне з одним. Ми неодноразово про це вже говорили, і, звичайно ж, вірменській стороні потрібно зробити вибір», – заявив Пєсков.

Окремо він повідомив, що на переговорах порушать питання російської військової бази у Вірменії. Пєсков назвав її важливим елементом забезпечення безпеки та стабільності в регіоні й зазначив, що Кремлю буде цікаво почути позицію вірменської сторони щодо цього питання.

Варто нагадати, що вірменський прем’єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що прикордонна служба Федеральної служби безпеки Росії у найближчі роки повністю припинить свою діяльність у Вірменії.