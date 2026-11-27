Генеральний прокурор Польщі Вальдемар Журек заявив, що однією з головних перешкод для збиття російських ракет над Україною є труднощі з досягненням згоди всередині НАТО. Він натякнув на позицію Сполучених Штатів та згадав дії президента Дональда Трампа. Про це посадовець сказав під час зустрічі з журналістами, на якій був присутній кореспондент «Главкома».

За словами Журека, Польща та Україна хотіли б, щоб російські ракети, які летять у напрямку польської території, перехоплювали ще над Україною. Однак Варшава не може ухвалити таке рішення самостійно, оскільки Польща є членом НАТО, а для подібних дій необхідна згода союзників.

«Ми є членами НАТО, а це складна організація, де потрібна згода всього Альянсу та багатьох країн. Це найбільша проблема сьогодні. Поляки й українці хотіли б, щоб це відбувалося, але в межах структур НАТО у нас є певні труднощі з нашим найбільшим союзником – ви самі бачите, як останнім часом діє президент Трамп», – сказав генпрокурор.

Водночас Журек не назвав конкретного посадовця, які безпосередньо заблокували таку ініціативу. Його слова вказують на складнощі з узгодженням позиції союзників, зокрема зі Сполученими Штатами.

Варто нагадати, що Польща запропонувала союзникам по НАТО розглянути можливість перехоплення російських ракет над територією України, якщо вони прямують у бік країн Альянсу. Ініціатива пролунала після того, як минулого тижня на польській території впали три російські ракети.