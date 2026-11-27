Європейський Союз планує посилити позиції України на мирних переговорах завдяки передбаченій фінансовій та військовій підтримці. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європарламенті, пише «Главком».

За її словами, стратегія ЄС полягає в тому, щоб надати Україні всі необхідні засоби для переговорів із позиції сили. Для цього, наголосила фон дер Ляєн, Київ має отримувати стабільну фінансову та військову допомогу.

«Наша стратегія чітка. Ми надаємо Україні всі можливості для переговорів із позиції сили, і починається це з передбачуваної фінансової та військової підтримки», – сказала президентка Єврокомісії.

Вона також нагадала, що минулого тижня Єврокомісія запропонувала механізм скоординованої підтримки України. За словами фон дер Ляєн, він передбачає надання Україні 45 млрд євро у 2027 році.

Євросоюз розглядає фінансову та військову допомогу як інструмент посилення переговорних можливостей України. Варто також зазначити, що США та європейські союзники погодилися, що Україна після припинення вогню та укладення мирної угоди потребуватиме тривалих гарантій безпеки, подібних до статті 5 Статуту НАТО. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на брифінгу під час позачергового саміту лідерів Євросоюзу в Брюсселі.