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Фіцо вперше після замаху з'явився на публіці

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Фіцо вперше після замаху з'явився на публіці
Роберт Фіцо виступив на церемонії з нагоди Дня святих Кирила і Мефодія
фото: Reuters

Фіцо заявив,, що приєднався б до Орбана під час його поїздок до Києва і Москви, якби його здоров’я це дозволяло

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо в п'ятницю вперше після замаху з'явився на публіці. Про це повідомляє Associated Press.

Фіцо виступив під час вечірньої церемонії з нагоди Дня святих Кирила і Мефодія, державного свята в Словаччині.

Люди аплодували стоячи, коли прем'єр-міністр прибув до замку Девін у Братиславі.

У своєму зверненні зі сцени Фіцо критикував те, що він назвав ліберальними та прогресивними ідеологіями, і хвалив прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за його нещодавні поїздки до Києва та Москви.

«Я хочу висловити своє захоплення прем’єр-міністру Угорщини за те, що він без вагань поїхав до Києва та Москви. Якби мій стан здоров’я дозволяв мені поїхати, я б із задоволенням приєднався до нього», – сказав Фіцо у своїй промові. 

Раніше віцепрем’єр-міністр і міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк заявив, що голова уряду Роберт Фіцо, ймовірно, найближчим часом повернеться до роботи після пережитого у травні замаху.

Нагадаємо, замах на Роберта Фіцо стався 15 травня у місті Гандлова після виїзного засідання уряду. У прем'єра кілька разів вистрілив 71-річний письменник Юрай Чінтула. За словами нападника, він не хотів убивати Фіцо. Він нібито підготував замах на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо за два дні. Нападник хотів помститися за політику прем’єра, яку не підтримує. Про це пише Pravda з посиланням на матеріали суду.

Цінтула раніше заявив, що не шкодує про скоєне, проте пізніше переглянув свій підхід і перепросив перед Фіцо. Ніхто інший під час замаху, за його словами, не міг постраждати, оскільки він добре вміє стріляти й обрав мішенню тільки очільника словацького уряду.

Згодом Фіцо вийшов із заявою після замаху та сказав, що не відчуває ненависті до нападника.

До слова, заступник словацького прем'єр-міністра, міністр оборони Роберт Каліняк, заявив, що одужання Роберта Фіцо від вогнепальних поранень у живіт йде в правильному напрямку, але буде «надзвичайно довгим».

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Теги: міністр Словаччина Фіцо

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