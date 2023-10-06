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Фон дер Ляєн отримала догану за слова про приєдання України до ЄС

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Фон дер Ляєн отримала догану за слова про приєдання України до ЄС
Шарль Мішель насварив Урсулу фон дер Ляйєн
фото з відкритих джерел

Голова Євроради звинуватив голову Єврокомісії у просуванні швидкого приєднання України до ЄС

Голова Євроради Шарль Мішель звинуватив голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляйєн у перевищенні зовнішньополітичних повноважень. Про це пише видання Spiegel.

«В інтерв'ю Spiegel Шарль Мішель розкритикував зовнішньополітичні ініціативи Урсули фон дер Ляйєн. Єврокомісія відреагувала гнівно та роздратована заявами про швидке приєднання України», – йдеться у матеріалі. При цьому самого Мішеля ловили на перевищенні повноважень, коли він пропонував Україні приєднання до ЄС до 2030 року, оминаючи існуючу процедуру.

Також як приклад перевищення повноважень фон дер Ляйєн Мішель навів міграційну угоду з Тунісом, про яку голова комісії нещодавно оголосила спільно з прем'єр-міністрами Нідерландів та Італії Марком Рютте та Джорджією Мелоні. При цьому Єврорада залишилася осторонь ухвалення рішення.

Раніше, 3 жовтня, газета Politico повідомила, що Євросоюз готується до офіційних переговорів з Україною щодо її вступу до блоку. Видання написало, що офіційне оголошення очікується вже у грудні.

Напередодні, 4 жовтня, Мішель заявив в інтерв'ю журналу Der Spiegel, що Україна може стати членом Євросоюзу у 2030 році у разі виконання всіх необхідних для цього умов з обох сторін. 

Пізніше, 5 жовтня, газета The Guardian з посиланням на високопоставленого європейського дипломата написала, що президент Європейської ради назвав випадковий термін вступу України до Євросоюзу, який не має сенсу.

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Теги: Урсула фон дер Ляєн Європа Україна президент

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