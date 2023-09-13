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Глава Єврокомісії заявила, що Україні треба надати право на вступ до ЄС – Bloomberg

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Глава Єврокомісії заявила, що Україні треба надати право на вступ до ЄС – Bloomberg
Фон дер Ляєн заявила послам країн ЄС, що блоку необхідно розширити свої кордони, щоб врахувати нові геополітичні реалії
фото з відкритих джерел

Президентка Єврокомісії зазначила, що Україні та Молдові необхідно буде надати право на вступ до ЄС

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі з послами країн Євросоюзу заявила, що Україні та Молдові необхідно буде надати право на вступ до ЄС. Про це повідомляє Bloomberg.

Очікується, що в середу, 13 вересня, фон дер Ляєн, виступаючи з доповіддю про стан справ у ЄС, наголосить, наскільки фундаментально змінила Євросоюз війна Росії проти України.

За словами людей, знайомих із перебігом переговорів, на початку місяця фон дер Ляєн заявила послам країн ЄС, що блоку необхідно розширити свої кордони, щоб врахувати нові геополітичні реалії.

Президентка Єврокомісії зазначила, що Україні та Молдові необхідно буде надати право на вступ до ЄС, щоб вони не потрапили під вплив країн, які не поділяють цінності блоку.

Співрозмовники Bloomberg заявили, що Україні та Молдові, а також іншим країнам, які подали заявки на вступ до ЄС, включно з п’ятьма країнами Західних Балкан, які є кандидатами, необхідно прискорити реформи. За словами співрозмовників ЗМІ, країни мають робити їх (реформи – «Главком») відповідними до правил блоку і скористатися тією політичною підтримкою, яка існує для вступу нових членів.

Нагадаємо, раніше віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Україна має швидко стати членом Європейського Союзу.

Зазначимо, результати опитування, проведеного статистичною службою Eurobarometer, відображають надалі широку підтримку заходів, які Євросоюз вживає в реакції на російське вторгнення в Україну.

До слова, Європейський Союз готовий брати участь у фінансуванні витрат на створення міжнародного Реєстру збитків та замовленні приміщень для цієї установи в Гаазі.

Теги: Європейський союз Урсула фон дер Ляєн Україна Молдова

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