Ірак прокладе нову газову трубу до Європи

Новий проект будівництва газопроводу обійдеться Іраку у $17 млрд

Ірак планує збудувати газопровід до Європи, пише Sharq Analytics. У нещодавньому звіті міністерства транспорту Іраку було представлено масштабний проект, що включає будівництво 1200-кілометрової мережі залізниць і автомагістралей від південного Іраку до північного кордону з Туреччиною. Загальна вартість реалізації оцінюється приблизно у $17 млрд.

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Як розповів Юнус Аль-Каабі, директор генеральної залізничної компанії Іраку, окрім будівництва транспортної інфраструктури в рамках цього проекту розглядається пропозиція прокласти трубопровід для транспортування іракського газу на європейський ринок. Проекти першої фази вже підготовлені італійською фірмою.

Нагадаємо, у межах робочого візиту до Королівства Саудівська Аравія президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Республіки Ірак Мухаммадом Шіа Саббаром Ас-Судані.

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Президент подякував Іраку за солідарність з Україною та українським народом, тверду позицію щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності нашої держави, принципу непорушності кордонів і дотримання норм міжнародного права.

Зеленський висловив особливу подяку Іраку за підтримку України в межах міжнародних організацій, зокрема за підтримку резолюцій Генеральної Асамблеї ООН.

До слова під час святкування весілля в Іраку сталася масштабна пожежа, у результаті якої загинуло більше сотні людей, ще понад 150 постраждали. Трагедія трапилася у місті аль-Хамданія у північній провінції Ніневех. Приміщення, в якому розпочалася пожежа, було зведене із дуже вогненебезпечного матеріалу.