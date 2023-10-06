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Трамп готовий стати спікером Палати представників США

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Трамп готовий стати спікером Палати представників США
Трамп заявив, що його попросили виступити в ролі об’єднувача партії
фото: The Wall Street Journal

Експрезидент США готовий прийняти посаду спікера на короткий термін

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що він би погодився стати спікером Палати представників на короткий термін. Про це повідомляє видання FoxNews.

Трамп заявив, що готовий бути об'єднувачем партії на той час, поки не буде обрано нового спікера.

«Мене попросили виступити в ролі об’єднувача, тому що в мене багато друзів у Конгресі», – розповів експрезидент США.

Він не сказав, хто саме його просив про це, але додав, що готовий виконувати обов'язки спікера протягом 30, 60 або 90 днів.

Нагадаємо, Палата представників США звільнила спікера Кевіна Маккарті. Це вперше в історії США, коли спікера Палати представників звільняють достроково.

Ініціативу про відставку спікера Палати представників США запропонував республіканець Метт Гетц, після того, як Маккарті відмовився припинити фінансування уряду США через складнощі з ухваленням бюджету на 2024 рік.

Палата представників США призначила тимчасовим спікером Патріка МакГенрі після відставки Кевіна Маккарті.

Неясно, чи матиме тимчасовий спікер повний авторитет, чи обмежений адміністративними повноваженнями та контролем над організацією нових виборів. Регламент не визначає, як довго він може виконувати обов'язки тимчасового спікера або коли відбудуться нові вибори.

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Теги: президент партії Дональд Трамп

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