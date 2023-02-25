Франція розпочала військові навчання Orion 23: названо причину

Навчання французьких військових триватимуть два місяці

На півдні Франції проведуть масштабні навчання під назвою Orion 23. Основна мета Вони мають на меті підготувати військових до складних ситуацій сучасних бойових дій. Про це йдеться на Twitter-сторінці глави Міноборони Франції Себастьяна Лекорню.

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«Цього тижня почалися найамбіційніші за багато десятиліть загальновійськові навчання», – написав Лекорню.

За його словами, у цих навчаннях беруть участь близько 20 000 осіб, які організують симуляцію великих битв на суші, у морі та в повітрі, а також у нових сферах конфліктів: у кіберпросторі, космосі та в інформаційному середовищі.

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«Ці навчання, які триватимуть понад 2 місяці, спрямовані на підготовку наших сил до найскладніших ситуацій сучасних бойових дій та показати, що наша армія здатна продемонструвати реакцію та витривалість у конфлікті високої інтенсивності», – зазначив Лекорню.

Тим часом французькі ЗМІ повідомляють, що під час навчань Orion 23 буде випробувано нові армійські бронемашини Griffon, танки Leclerc, системи протиповітряної оборони, бойові літаки, а також авіаносець «Шарль де Голль».

Нагадаємо, Президент Франції Еммануель Макрон вкотре підтвердив своє бажання сприяти досягненню миру між Україною та Росією шляхом переговорів. Про це від розповів в інтерв'ю кільком французьким виданням у літаку, повертаючись з Мюнхенської конференції з безпеки