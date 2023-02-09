Резніков пояснив, де росіяни можуть почати наступ і чому

За словами міністра, зараз загрози для Одеси немає

Росіяни, ймовірно, можуть розпочати свій наступ на південному сході України. Там вони мають можливість поповнювати резерви. Про це заявив очільник Міноборони Олексій Резніков під час брифінгу.

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«Щодо південно-східної частини, там загроза є, тому що там їхнє угруповання має можливість поповнення і озброєнням, і технікою, і людьми. Тому, звичайно, там ситуація більш напружена. Мається на увазі від Запоріжжя до Донецької області», – наголосив Резніков.

При цьому, за словами міністра, зараз загрози для Одеси немає, оскільки в морі противник втратив свою перевагу після знищення крейсера «Москва» та наявності в України протикорабельних ракет. А для просування сушею йому доведеться захоплювати Херсон, який нещодавно деокупували, та Миколаїв, який вороги так і не змогли взяти.

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«Ми не виключаємо повномасштабного наступу росіян з урахуванням їхньої любові до символізму. Незабаром 24 лютого, річниця війни», – зазначив Резніков.

Нагадаємо, Італія прогнозує, що Росія посилить наступ в Україні найближчими днями. Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що новий наступ Росії може розпочатися у Харківській чи Запорізькій областях. Також за даними Financial Times РФ може почати новий наступ у найближчі 10 днів.