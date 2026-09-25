Глава європейської дипломатії повідомила гарну новину для України

Каллас сказала, що €900 млн буде спрямовано на військову допоміжну місію ЄС для України

Україна отримає понад €6,6 млрд

Країни-члени Європейського Союзу погодили умови надання Україні €6,6 млрд з коштів Європейського фонду миру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на високу представницю ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каю Каллас.

«Держави-члени ЄС погодили умови виділення Україні €6,6 млрд з Європейського фонду миру. Це гарна новина для України й погана – для Росії», – йдеться у повідомленні.

Каллас додала, що €900 млн буде спрямовано на військову допоміжну місію ЄС для України, а €1 млрд піде на фінансування нових спільних закупівель обладнання. Ще €4,7 млрд підуть на відшкодування витрат державам-членам, причому деякі з них уже заявили, що спрямують свою частку Україні.

«Гібридні атаки Москви мають на меті залякати Європу, щоб змусити її скоротити підтримку України. Натомість Європа діє з точністю до навпаки», – підсумувала Каллас.

Напередодні Рада Європейського Союзу схвалила транш у майже €3 млрд фінансової підтримки Україні в межах програми Ukraine Facility. «Ця підтримка є важливою для забезпечення фінансової стійкості України та спроможності держави продовжувати працювати в умовах повномасштабної війни», – наголосив Сергій Корецький.