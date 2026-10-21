Авіаквитки в Європі можуть злетіти в ціні: прогноз Ryanair

Однією з головних причин є зростання цін на авіапальне на тлі війни з Іраном

Перевізник попередив про найбільше подорожчання авіаквитків в історії Європи

У 2027 році авіаперельоти в Європі можуть суттєво подорожчати. Генеральний директор Ryanair Майкл О’Лірі прогнозує рекордне зростання тарифів через подорожчання авіаційного пального та можливе скорочення кількості місць на рейсах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За словами О’Лірі, протягом наступних 12 місяців вартість авіаквитків у Європі може зрости на 10%, 15% або навіть 20%. Він вважає, що авіапасажири можуть зіткнутися з найбільшим подорожчанням перельотів за всю історію європейського ринку. Це прогноз керівника авіакомпанії, а не оголошене підвищення тарифів усіма перевізниками.

Чому авіаквитки можуть подорожчати

Однією з головних причин є зростання цін на авіапальне на тлі війни з Іраном. Витрати авіакомпаній збільшуються, а перевізники, які заздалегідь не зафіксували ціни на пальне, особливо залежать від коливань ринку.

Ще один чинник – можливе скорочення пропозиції на авіаринку. О’Лірі прогнозує, що через банкрутства та поглинання компаній кількість доступних місць на рейсах наступного року зменшиться. Менша пропозиція на тлі високих витрат може посилити тиск на вартість квитків.

Як Ryanair захистилася від зростання цін на пальне

Ryanair зафіксувала ціни на 80% потреб у пальному до березня 2027 року – на рівні близько $67 за барель. Така стратегія частково захищає компанію від стрибків цін.

Однак із квітня 2027 року перевізник зафіксував вартість лише 15% потреб у пальному – по $85 за барель. За словами О’Лірі, спотові ціни на пальне наблизилися до рівня, майже вдвічі вищого за цю суму. Через це подальші витрати авіакомпанії значною мірою залежатимуть від ситуації на ринку.

Прогноз не означає, що всі квитки подорожчають однаково. Кінцева ціна залежатиме від маршруту, попиту, конкуренції та витрат конкретного перевізника.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав про можливе подорожчання коротких авіарейсів у Європі через тривале зростання цін на нафту. Нинішня заява О’Лірі стосується ширшого прогнозу для європейського авіаринку на 2027 рік.