Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президентські дебати у США, кадрові зміни в ЄС: головне за ніч

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Президентські дебати у США, кадрові зміни в ЄС: головне за ніч
Трамп заявив, що вирішить війну в Україні, якщо стане президентом США
фото: CNN

Головні події ночі проти 28 червня

Названо країни, які виступили проти збільшення фінансування оборони ЄС. Ізраїль дозволив першу за два місяці медичну евакуацію з Сектору Гази. Лукашенко здійснив перестановки в уряді та адміністрації президента. Єврорада обрала нових керівників ЄС. Трамп під час президентських дебатів висловився про війну в Україні. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 28 червня, щоб ви були в курсі головних подій.

Названо країни, які виступили проти збільшення фінансування оборони ЄС

Німеччина та Нідерланди підштовхнули лідерів Європейського Союзу відмовитися від формулювання спільних витрат на оборону, попри спротив з боку інших держав-членів, які вважають, що для нарощування можливостей блоку необхідні додаткові ресурси. Про це повідомляє агенство Bloomberg.

Агенство пише, що лідери ЄС на зустрічі в четвер на саміті в Брюсселі узгодили свої стратегічні пріоритети на наступні п'ять років, які включають цілі зміцнення безпеки та оборони. Але канцлер Олаф Шольц підтримав опозицію Німеччини щодо збільшення спільних витрат на покриття прогалин у можливостях блоку в той час, коли його внутрішній бюджет напружений.

«Деякі лідери були здивовані тим, що в розпал війни Україна та Німеччина за підтримки Нідерландів блокуватимуть прогрес щодо варіантів фінансування, а не обговорюватимуть, як збільшити та прискорити нарощування оборони», – йдеться у матеріалі.

Під час бурхливої ​​дискусії деякі лідери, включно з Данії та Польщі, зазначили, що добре, що ні Росія, ні президент України Володимир Зеленський не були в залі під час таких висловлювань.

У матеріалі йдеться про те, що Шольц може розраховувати на підтримку прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, який покидає свою посаду, щоб заблокувати будь-який прогрес у фінансуванні. Обидва борються проти додаткових європейських ресурсів, включаючи спільний борг, до того, як інші варіанти будуть вичерпані.

Ізраїль дозволив першу за два місяці медичну евакуацію з Сектору Гази

Ізраїльська влада повідомляє, що 68 особам – 19 хворим або пораненим дітям і тим, хто їх супроводжує – дозволили виїхати із Сектору Гази до Єгипту. Це перша від початку травня медична евакуація, відколи єдиний шлях перетину закрили після захоплення території Ізраїлем, передає The Associated Press.

Майже дев'ятимісячна війна Ізраїлю та ХАМАС спустошила сектор охорони здоров'я Гази та змусила закрити більшість лікарень. Представники охорони здоров'я кажуть, що тисячі людей потребують лікування за кордоном, у тому числі сотні таких, чиї випадки вважаються невідкладними.

Ізраїльський військовий орган, відповідальний за цивільні справи Палестини, відомий під абревіатурою COGAT, заявив у четвер, що евакуація була проведена в координації з офіційними особами Сполучених Штатів, Єгипту та міжнародної спільноти.

Діти та їхні супутники виїхали з Гази через вантажний пункт Керем-Шалом, а пацієнти мали поїхати до Єгипту та далі за кордон для лікування.

Члени родини зі сльозами попрощалися з дітьми в лікарні Насера ​​в місті Хан-Юніс на півдні Гази. Багато сімей були стурбовані – більшості родичів довелося залишитися, і навіть ті, кому дозволили супроводжувати пацієнтів, не знали кінцевого пункту призначення.

Лукашенко здійснив перестановки в уряді та адміністрації президента

27 червня Олександр Лукашенко здійснив доволі кардинальні перестановки в уряді та адміністрації президента. Посилаючись на те, що «країна має отримати привідні ремені від президента до уряду через адміністрацію», він змінив голову президентської адміністрації, першого заступника голови адміністрації президента, міністра закордонних справ, віцепрем’єра, міністра сільського господарства та міністра промисловості, інформує агентство БелТА.

Всі новопризначені на це момент перебувають під західними санкціями. щодо імен, то наразі відомо, що новим головою адміністрації став колишній посол у Росії Дмитро Крутой.

Єврорада обрала нових керівників ЄС

Лідери ЄС обрали Урсулу фон дер Ляєн на другий термін президентом Європейської комісії. Про це повідомляє Politico.

Видання зазначає, що  експрем'єра Португалії Антоніу Кошту призначено на посаду глави Євроради, а прем’єр-міністерку Естонії Каю Каллас на посаду глави зовнішньополітичного відомства ЄС.

«У вівторок, 25 червня, шість учасників переговорів від трьох основних центристських політичних груп затвердили кандидатури фон дер Ляєн, Кошти і Каллас. У четвер, 27 червня, інші лідери підтримали ці рішення», – наголосили джерела видання.

Зауважується, що на Урсулу фон дер Ляєн тепер чекає непросте голосування в Європарламенті 18 липня.

Трамп під час президентських дебатів висловився про війну в Україні

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що зміг би закінчити війну в Україні ще до свого вступу на президентську посаду. Про це він сказав під час теледебатів з Байденом на CNN.

«Якби у нас був справжній президент, якого Путін поважає, він би ніколи, ніколи не вдерся б в Україну. Він (Ред. – Байден) нічого не зробив, щоб зупинити... І насправді я думаю, він заохочував Росію до нападу», – заявив Дональд Трамп.

До того ж на запитання чи прийнятні для Трампа, висунуті російським диктатором Володимиром Путіним умови після закінчення війни в Україні, відповів: «Ні, вони неприйнятні. Але ця війна не мала б початися».

Трамп додав, що закінчить війну Росії проти України до 20 січня: «Як обраний президент я залагоджу цю війну між Путіним і Зеленським до того, як вступлю на посаду 20 січня. Я залагоджу цю війну. Людей вбивають так безглуздо і нерозумно».

Трамп також наголосив, що Україна не виграє війну, адже, за його словами, у неї закінчуються люди.

«Байден завів нас у погану позицію з Україною і Росією. Україна не виграє війну. У них закінчуються люди. Це сумно, вони стільки людей втратили... Через дурні рішення Байдена», – йдеться у заяві.

Зауважимо, що сьогодні відбулися перші президентські дебати між Дональдом Трампом та чинним президентом США Джозефом Байденом.

Теги: Дональд Трамп Джозеф Байден Ізраїль вибори у США Сектор Гази Європейський союз Кая Каллас Урсула фон дер Ляєн Олександр Лукашенко Білорусь

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Згідно із російським законодавством, адміністративна відповідальність за «екстремізм» передбачає штраф до 1 млн руб. або арешт до 15 діб
Рада з прав людини в Росії хоче ув'язнювати громадян за емодзі
Вчора, 21:00
Під час обстрілу у Секторі Гази загинуло 10 людей
Сестра лідера ХАМАСу загинула під час обстрілу Сектору Гази
25 червня, 12:48
У ніч на 25 червня БпЛА нібито атакували російський Білгород
Атака на Білгород, деталі безпекової угоди з ЄС: головне за ніч
25 червня, 06:03
Пропозицію про подальше продовження терміну дії тимчасового захисту до 4 березня 2026 року висунуто в умовах нестабільності ситуації в Україні
ЄС схвалив продовження тимчасового захисту для українських біженців до 2026 року
14 червня, 00:48
Більша частина опитаних поляків переконані, що солдати повинні застосовувати зброю у разі спроб мігрантів насильно перетнути кордон
Поляки масово хочуть стріляти в білоруських мігрантів – соцопитування
11 червня, 21:09
Жозеп Боррель запросив голову МЗС Ізраїлю взяти участь у засіданні двосторонньої Ради асоціації
Євросоюз запросив Ізраїль на переговори щодо Сектора Гази
5 червня, 21:28
Президент США Джо Байден
«Ніхто не вищий за закон». Байден відреагував на вирок Трампу
31 травня, 22:20
Після вердикту Трампу Білий дім заявив що поважає закон
Обвинувальний вердикт для Трампа: Білий дім лаконічно відреагував
31 травня, 15:37
Удома та в офісі співробітника Європарлменту пройшов обшук через звинувачення у просуванні російської пропаганди
У будівлі Європарламенту пройшли обшуки у справі про російську пропаганду – The Guardian
29 травня, 14:35

Політика

Трамп під час президентських дебатів висловився про війну в Україні
Трамп під час президентських дебатів висловився про війну в Україні
Названо країни, які виступили проти збільшення фінансування оборони ЄС
Названо країни, які виступили проти збільшення фінансування оборони ЄС
Рада Європи закликала Грузію скасувати закон про іноагентів
Рада Європи закликала Грузію скасувати закон про іноагентів
Єврорада обрала нових керівників ЄС
Єврорада обрала нових керівників ЄС
Президент Болгарії відмовився їхати на саміт НАТО через Україну
Президент Болгарії відмовився їхати на саміт НАТО через Україну
Європарламентарі направили листа з вимогою зупинити головування Угорщини в Раді ЄС
Європарламентарі направили листа з вимогою зупинити головування Угорщини в Раді ЄС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
65K
Путін визнав, що ЗСУ успішно знищують військовий флот РФ
56K
Дівчина ексголови ОДА погрожувала детективам НАБУ кримінальною справою – подробиці
17K
Прогноз магнітних бур на три дні: чого очікувати від сонячної активності 27–29 червня
9714
Внутрішнє ядро Землі сповільнилося: вчені заявляють, що це вплине на тривалість днів
8540
Російська економіка незабаром помре? Центральний банк РФ зробив заяву
4463
Росія вигадала цинічний спосіб, щоб вигнати мігрантів із країни

Новини

Чи відправить Франція своїх солдат в Україну: що перед виборами кажуть праві і ліві
Сьогодні, 05:00
У Монголії триває голосування на парламентських виборах
Сьогодні, 04:19
Фонд держамайна виставив на продаж Дніпровське протезно-ортопедичне підприємство: колектив проти
Сьогодні, 03:41
Ізраїль дозволив першу за два місяці медичну евакуацію з Сектору Гази
Сьогодні, 02:55
Нестача працівників, проблеми із зарплатами й транспортом: ситуація на окупованих територіях
Сьогодні, 02:15
Лукашенко змінив главу МЗС, віцепрем’єра і не лише: деталі про кадрові перестановки в уряді
Сьогодні, 01:43

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua