Президентські дебати у США, кадрові зміни в ЄС: головне за ніч

Головні події ночі проти 28 червня

Названо країни, які виступили проти збільшення фінансування оборони ЄС. Ізраїль дозволив першу за два місяці медичну евакуацію з Сектору Гази. Лукашенко здійснив перестановки в уряді та адміністрації президента. Єврорада обрала нових керівників ЄС. Трамп під час президентських дебатів висловився про війну в Україні. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 28 червня, щоб ви були в курсі головних подій.

Названо країни, які виступили проти збільшення фінансування оборони ЄС

Німеччина та Нідерланди підштовхнули лідерів Європейського Союзу відмовитися від формулювання спільних витрат на оборону, попри спротив з боку інших держав-членів, які вважають, що для нарощування можливостей блоку необхідні додаткові ресурси. Про це повідомляє агенство Bloomberg.

Агенство пише, що лідери ЄС на зустрічі в четвер на саміті в Брюсселі узгодили свої стратегічні пріоритети на наступні п'ять років, які включають цілі зміцнення безпеки та оборони. Але канцлер Олаф Шольц підтримав опозицію Німеччини щодо збільшення спільних витрат на покриття прогалин у можливостях блоку в той час, коли його внутрішній бюджет напружений.

«Деякі лідери були здивовані тим, що в розпал війни Україна та Німеччина за підтримки Нідерландів блокуватимуть прогрес щодо варіантів фінансування, а не обговорюватимуть, як збільшити та прискорити нарощування оборони», – йдеться у матеріалі.

Під час бурхливої ​​дискусії деякі лідери, включно з Данії та Польщі, зазначили, що добре, що ні Росія, ні президент України Володимир Зеленський не були в залі під час таких висловлювань.

У матеріалі йдеться про те, що Шольц може розраховувати на підтримку прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, який покидає свою посаду, щоб заблокувати будь-який прогрес у фінансуванні. Обидва борються проти додаткових європейських ресурсів, включаючи спільний борг, до того, як інші варіанти будуть вичерпані.

Ізраїль дозволив першу за два місяці медичну евакуацію з Сектору Гази

Ізраїльська влада повідомляє, що 68 особам – 19 хворим або пораненим дітям і тим, хто їх супроводжує – дозволили виїхати із Сектору Гази до Єгипту. Це перша від початку травня медична евакуація, відколи єдиний шлях перетину закрили після захоплення території Ізраїлем, передає The Associated Press.

Майже дев'ятимісячна війна Ізраїлю та ХАМАС спустошила сектор охорони здоров'я Гази та змусила закрити більшість лікарень. Представники охорони здоров'я кажуть, що тисячі людей потребують лікування за кордоном, у тому числі сотні таких, чиї випадки вважаються невідкладними.

Ізраїльський військовий орган, відповідальний за цивільні справи Палестини, відомий під абревіатурою COGAT, заявив у четвер, що евакуація була проведена в координації з офіційними особами Сполучених Штатів, Єгипту та міжнародної спільноти.

Діти та їхні супутники виїхали з Гази через вантажний пункт Керем-Шалом, а пацієнти мали поїхати до Єгипту та далі за кордон для лікування.

Члени родини зі сльозами попрощалися з дітьми в лікарні Насера ​​в місті Хан-Юніс на півдні Гази. Багато сімей були стурбовані – більшості родичів довелося залишитися, і навіть ті, кому дозволили супроводжувати пацієнтів, не знали кінцевого пункту призначення.

Лукашенко здійснив перестановки в уряді та адміністрації президента

27 червня Олександр Лукашенко здійснив доволі кардинальні перестановки в уряді та адміністрації президента. Посилаючись на те, що «країна має отримати привідні ремені від президента до уряду через адміністрацію», він змінив голову президентської адміністрації, першого заступника голови адміністрації президента, міністра закордонних справ, віцепрем’єра, міністра сільського господарства та міністра промисловості, інформує агентство БелТА.

Всі новопризначені на це момент перебувають під західними санкціями. щодо імен, то наразі відомо, що новим головою адміністрації став колишній посол у Росії Дмитро Крутой.

Єврорада обрала нових керівників ЄС

Лідери ЄС обрали Урсулу фон дер Ляєн на другий термін президентом Європейської комісії. Про це повідомляє Politico.

Видання зазначає, що експрем'єра Португалії Антоніу Кошту призначено на посаду глави Євроради, а прем’єр-міністерку Естонії Каю Каллас на посаду глави зовнішньополітичного відомства ЄС.

«У вівторок, 25 червня, шість учасників переговорів від трьох основних центристських політичних груп затвердили кандидатури фон дер Ляєн, Кошти і Каллас. У четвер, 27 червня, інші лідери підтримали ці рішення», – наголосили джерела видання.

Зауважується, що на Урсулу фон дер Ляєн тепер чекає непросте голосування в Європарламенті 18 липня.

Трамп під час президентських дебатів висловився про війну в Україні

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що зміг би закінчити війну в Україні ще до свого вступу на президентську посаду. Про це він сказав під час теледебатів з Байденом на CNN.

«Якби у нас був справжній президент, якого Путін поважає, він би ніколи, ніколи не вдерся б в Україну. Він (Ред. – Байден) нічого не зробив, щоб зупинити... І насправді я думаю, він заохочував Росію до нападу», – заявив Дональд Трамп.

До того ж на запитання чи прийнятні для Трампа, висунуті російським диктатором Володимиром Путіним умови після закінчення війни в Україні, відповів: «Ні, вони неприйнятні. Але ця війна не мала б початися».

Трамп додав, що закінчить війну Росії проти України до 20 січня: «Як обраний президент я залагоджу цю війну між Путіним і Зеленським до того, як вступлю на посаду 20 січня. Я залагоджу цю війну. Людей вбивають так безглуздо і нерозумно».

Трамп також наголосив, що Україна не виграє війну, адже, за його словами, у неї закінчуються люди.

«Байден завів нас у погану позицію з Україною і Росією. Україна не виграє війну. У них закінчуються люди. Це сумно, вони стільки людей втратили... Через дурні рішення Байдена», – йдеться у заяві.

Зауважимо, що сьогодні відбулися перші президентські дебати між Дональдом Трампом та чинним президентом США Джозефом Байденом.