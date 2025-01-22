Головна Світ Політика
search button user button menu button

Генсек НАТО назвав пріоритети спільної роботи з новим держсекретарем США

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Генсек НАТО назвав пріоритети спільної роботи з новим держсекретарем США
Рютте зідзвонився з Рубіо
колаж: glavcom.ua

«З нетерпінням чекаю на можливість вітати вас в НАТО і працювати разом», – Марк Рютте сказав Марко Рубіо

Сьогодні, 22 січня, генеральний секретар НАТО Марк Рютте провів першу телефонну розмову з новим державним секретарем США Марко Рубіо. Про це повідомив Рютте у соцмережі Х.

«Гарний дзвінок з Давоса новому держсекретарю Рубіо. Радий бачити вас на посаді! З нетерпінням чекаю на можливість вітати вас в НАТО і працювати разом над Україною, Росією і Китаєм», – написав генсек НАТО.

Рютте додав, що «збільшення оборонних видатків в Європі і посилення трансатлантичного оборонного виробництва робить нас усіх сильнішими».

Нагадаємо, що сенат Сполучених Штатів Америки схвалив кандидатуру Марко Рубіо на посаду державного секретаря США. Голосування відбулося за кілька годин після того, як Дональд Трамп склав присягу президента. 

Згодом новий держсекретар США Марко Рубіо заявив, що не може назвати конкретні терміни закінчення російсько-української війни. Водночас він вважає, що кожній стороні доведеться поступитися чимось. 

Також новий держсекретар США Марко Рубіо заявив, що метою адміністрації Трампа є завершення війни в Україні так, щоб не почалась нова війна.

Читайте також:

Теги: НАТО Марк Рютте Марко Рубіо США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп пригрозив Путіну та закликав завершити війну в Україні
Трамп пригрозив Путіну та закликав завершити війну в Україні
Сьогодні, 18:12
Дональд Трамп виводить США із ВООЗ
США покидають ВООЗ: Китай розповів, що чекатиме на організацію
Вчора, 12:33
Міністерство фінансів США розширило санкції щодо компаній та установ, які підтримують російську агресію
США запровадили нові обмеження проти Росії, аби ліквідувати схеми ухилення від санкцій
15 сiчня, 18:34
«Тіньовий флот» країни=агресорки Росії заважає низці країн, зокрема і Польщі
Як прибрати «тіньовий флот» РФ із Балтійського моря: прем'єр Туск має рішення
14 сiчня, 10:52
Білий дім повідомив про нову безпекову допомогу Україні найближчими днями
Білий дім повідомив про нову безпекову допомогу Україні найближчими днями
3 сiчня, 20:27
Міністр оборони України Рустем Умєров та глава Пентагону Ллойд Остін під час засідання у форматі «Рамштайну»
Стала відома дата наступного засідання у форматі «Рамштайн»
3 сiчня, 11:43
1 січня в місті Новий Орлеан у США вантажівка на великій швидкості в'їхала в натовп
Зеленський прокоментував теракт у Новому Орлеані
1 сiчня, 22:40
Інавгурація Трампа відбудеться 20 січня 2025 року
Toyota виділить $1 млн на інавгурацію Дональда Трампа
25 грудня, 2024, 02:49
«Всі ми – і на фронті, й у тилу – рятуємо Україну»
Український солдат зробив Америку великою, а Росію – малою
23 грудня, 2024, 14:57

Політика

Генсек НАТО назвав пріоритети спільної роботи з новим держсекретарем США
Генсек НАТО назвав пріоритети спільної роботи з новим держсекретарем США
Трамп розповів, що Байден написав йому у прощальному листі
Трамп розповів, що Байден написав йому у прощальному листі
США відправляють тисячі військовослужбовців на кордон з Мексикою – CNN
США відправляють тисячі військовослужбовців на кордон з Мексикою – CNN
Хто може підштовхнути Путіна до миру? Зеленський відповів
Хто може підштовхнути Путіна до миру? Зеленський відповів
Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Швеції військову допомогу Україні
Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Швеції військову допомогу Україні
Трамп пригрозив Путіну та закликав завершити війну в Україні
Трамп пригрозив Путіну та закликав завершити війну в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
152K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 січня: ситуація на фронті
53K
Україна хоче поставити Путіна на коліна: Bild пояснив зміну стратегії війни
53K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 січня 2025
42K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала менше 20 хвилин
15K
День Соборності України 2025: привітання у прозі, віршах та листівках
14K
У світі стає дедалі популярнішим новий чай: з чого його готують

Новини

Прем'єр-міністр Гренландії збирається зустрітися з Трампом
Сьогодні, 04:44
Фінляндія готує 27-й пакет військової допомоги Україні
Сьогодні, 00:33
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Історик з Гарварду пояснив, на чому будується політика США щодо Росії
Вчора, 05:41
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 01:58
21 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:13

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua