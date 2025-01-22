Генсек НАТО назвав пріоритети спільної роботи з новим держсекретарем США

«З нетерпінням чекаю на можливість вітати вас в НАТО і працювати разом», – Марк Рютте сказав Марко Рубіо

Сьогодні, 22 січня, генеральний секретар НАТО Марк Рютте провів першу телефонну розмову з новим державним секретарем США Марко Рубіо. Про це повідомив Рютте у соцмережі Х.

«Гарний дзвінок з Давоса новому держсекретарю Рубіо. Радий бачити вас на посаді! З нетерпінням чекаю на можливість вітати вас в НАТО і працювати разом над Україною, Росією і Китаєм», – написав генсек НАТО.

Рютте додав, що «збільшення оборонних видатків в Європі і посилення трансатлантичного оборонного виробництва робить нас усіх сильнішими».

Нагадаємо, що сенат Сполучених Штатів Америки схвалив кандидатуру Марко Рубіо на посаду державного секретаря США. Голосування відбулося за кілька годин після того, як Дональд Трамп склав присягу президента.

Згодом новий держсекретар США Марко Рубіо заявив, що не може назвати конкретні терміни закінчення російсько-української війни. Водночас він вважає, що кожній стороні доведеться поступитися чимось.

Також новий держсекретар США Марко Рубіо заявив, що метою адміністрації Трампа є завершення війни в Україні так, щоб не почалась нова війна.