Білий дім повідомив про нову безпекову допомогу Україні найближчими днями

Раніше стало відомо, що США нададуть Україні майже $2,5 млрд допомоги у сфері безпеки

Найближчими днями США зроблять додаткові оголошення про безпекову допомогу для України. Про це на брифінгу заявив радник Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі, повідомляє «Голос Америки».

Кірбі також допустив ймовірність проведення наступного засідання з підтримки України у форматі «Рамштайн» до інавгурації новообраного президента Дональда Трампа 20 січня.

Нагадаємо, президент Джо Байден офіційно оголосив, що США нададуть Україні майже $2,5 млрд допомоги у сфері безпеки. Так, Пентагон «перебуває в процесі доставки сотень тисяч артилерійських снарядів, тисяч ракет і сотень бронетехніки, які зміцнять Україну на шляху до зими».

Що ввійде в новий пакет допомоги для України:

боєприпаси для систем протидії БпЛА (c-UAS);

боєприпаси для протиповітряної оборони;

боєприпаси для ракетних систем Himars;

артилерійські боєприпаси калібру 155-мм і 105-мм;

боєприпаси класу «повітря-земля»;

протитанкові системи Javelin і шведські протитанкові керовані ракети AT-4;

ракети з трубчастим пуском, оптичним наведенням і дротовим відстеженням TOW;

боєприпаси для зброї, що обслуговується екіпажем, і осколкові гранати;

обладнання та боєприпаси для підриву;

засоби зв'язку, навчання, програмне забезпечення, одяг та індивідуальне спорядження;

запасні частини;

допоміжне обладнання;

навчання і транспорт.

Крім того, Сполучені Штати Америки передають Україні додатково $3,4 млрд бюджетної допомоги. Це останній транш коштів, асигнованих Конгресом у межах закону про додаткові асигнування 2024 року, підписаного президентом США у квітні.

Надання коштів залежить від виконання Україною реформ, спрямованих на зміцнення верховенства права, покращення прозорості та ефективності урядових інституцій та зміцненні антикорупційних правил, йдеться в заяві американського фінансового відомства.

До слова, нещодавно Велика Британія заявила про новий пакет військової допомоги Україні на суму 225 млн фунтів стерлінгів ($286 млн).