Білий дім повідомив про нову безпекову допомогу Україні найближчими днями
Раніше стало відомо, що США нададуть Україні майже $2,5 млрд допомоги у сфері безпеки
Найближчими днями США зроблять додаткові оголошення про безпекову допомогу для України. Про це на брифінгу заявив радник Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі, повідомляє «Голос Америки».
Кірбі також допустив ймовірність проведення наступного засідання з підтримки України у форматі «Рамштайн» до інавгурації новообраного президента Дональда Трампа 20 січня.
Нагадаємо, президент Джо Байден офіційно оголосив, що США нададуть Україні майже $2,5 млрд допомоги у сфері безпеки. Так, Пентагон «перебуває в процесі доставки сотень тисяч артилерійських снарядів, тисяч ракет і сотень бронетехніки, які зміцнять Україну на шляху до зими».
Що ввійде в новий пакет допомоги для України:
- боєприпаси для систем протидії БпЛА (c-UAS);
- боєприпаси для протиповітряної оборони;
- боєприпаси для ракетних систем Himars;
- артилерійські боєприпаси калібру 155-мм і 105-мм;
- боєприпаси класу «повітря-земля»;
- протитанкові системи Javelin і шведські протитанкові керовані ракети AT-4;
- ракети з трубчастим пуском, оптичним наведенням і дротовим відстеженням TOW;
- боєприпаси для зброї, що обслуговується екіпажем, і осколкові гранати;
- обладнання та боєприпаси для підриву;
- засоби зв'язку, навчання, програмне забезпечення, одяг та індивідуальне спорядження;
- запасні частини;
- допоміжне обладнання;
- навчання і транспорт.
Крім того, Сполучені Штати Америки передають Україні додатково $3,4 млрд бюджетної допомоги. Це останній транш коштів, асигнованих Конгресом у межах закону про додаткові асигнування 2024 року, підписаного президентом США у квітні.
Надання коштів залежить від виконання Україною реформ, спрямованих на зміцнення верховенства права, покращення прозорості та ефективності урядових інституцій та зміцненні антикорупційних правил, йдеться в заяві американського фінансового відомства.
До слова, нещодавно Велика Британія заявила про новий пакет військової допомоги Україні на суму 225 млн фунтів стерлінгів ($286 млн).
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