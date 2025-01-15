Головна Світ Економіка
search button user button menu button

США запровадили нові обмеження проти Росії, аби ліквідувати схеми ухилення від санкцій

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
США запровадили нові обмеження проти Росії, аби ліквідувати схеми ухилення від санкцій
Міністерство фінансів США розширило санкції щодо компаній та установ, які підтримують російську агресію
фото з відкритих джерел

Під санкції потрапили також компанії з Китаю та Киргизстану

Міністерство фінансів Сполучених Штатів оголосило про введення нових санкцій проти Росії. Вони спрямовані на те, аби усунути схеми ухилення від обмежувальних заходів. Про це йдеться на сайті американського відомства.

Як зазначається, Росія намагається спростити транскордонні платежі за чутливі товари.

«Під керівництвом та за підтримки російських чиновників та їхніх колег з КНР Росія і Китай працюють над створенням регіональних клірингових платформ як у Росії, так і в Китаї, які виступатимуть як контрагенти для забезпечення транскордонних платежів за чутливі товари. РКП полегшують безготівкові взаєморозрахунки за платежі за звані санкційні товари», – йдеться в заяві відомства.

У схемі беруть участь російські фінансові установи, раніше включені до списку санкцій США, як-от «Сбербанк Росії», «Альфа-Банк», «Совкомбанк», T-Bank. Крім того, до оборудки залучили ТОВ «Гербаріум Офіс Менеджмент», «Атлант Торг», «Сігма Партнерс», «Транзакції та розрахунки», а також банки з РФ «Росексімбанк», «Московський кредитний банк», «АК Барс», Московську біржу, «Керемет Банк (Киргизстан)» та інші.

Також у санкційний список додано організації з енергосектору РФ, зокрема «Газстройпром», «Поліметал», «Русгаздобича», «Сєвєрсталь» та оборонної сфери: Алексінський хімкомбінат, «Група Кремній Ел», «Російські космічні системи» тощо.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти фінансового сектору Російської Федерації. Під обмеження потрапили 140 різних суб’єктів.

Як повідомлялося, щонайменше 65 нафтових танкерів кинули якір в різних частинах світу, зокрема біля берегів Китаю та Росії, після того, як 10 січня США оголосили про новий пакет санкцій

До слова, Євросоюз розглядає можливість поступового введення обмежень на скраплений природний газ (СПГ) та алюміній з Росії, а також відключення від SWIFT нових російських банків та заходи щодо десятків судів у рамках 16-го пакету санкцій.

Читайте також:

Теги: санкції росія США Китай

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Михайло Коваль поліг в бою за Україну
На війні загинув президент українського футбольного клубу
Сьогодні, 06:51
Обличчя Бербок розмили на фото, яке поширив Telegram-канал, наближений до сирійських повстанців
Сирійські ЗМІ закрили обличчя міністерки закордонних справ Німеччини, яка прибула до Дамаска
5 сiчня, 17:39
Омбудсмен прокоментував описані у доповіді випадки катувань російських військовополонених в транзитних місцях
«Низка висновків щодо України є хибними». Лубінець відреагував на доповідь ООН
3 сiчня, 17:50
Стан Асада після отруєння стабілізувався
Отруєння невідомою речовиною. У Москві скоєно замах на Асада – The Sun
2 сiчня, 18:19
Готель «Трамп Інтернешнл» у Лас-Вегасі
Біля вежі Трампа в Лас-Вегасі пролунав вибух (відео)
1 сiчня, 19:57
Сі Цзіньпін анонсував «возз'єднання» з Тайванем
Сі Цзіньпін заявив, що ніхто не зупинить «возз’єднання» Китаю з Тайванем
1 сiчня, 04:12
Після перевірки та підтвердження даних воєнні розвідники розробили план операці
Розвідка повідомила про ліквідацію трьох російських офіцерів у Запорізькій області
27 грудня, 2024, 10:25
У Волгограді пролунало два вибухи
У Волгограді було чутно звуки дронів і вибухи (відео)
19 грудня, 2024, 21:28
Кислиця подякував усім партнерам, які продовжують посилювати обороноздатність України
Стала відома кількість російських ракет, випущених по енергосистемі України цього року
17 грудня, 2024, 08:42

Економіка

США запровадили нові обмеження проти Росії, аби ліквідувати схеми ухилення від санкцій
США запровадили нові обмеження проти Росії, аби ліквідувати схеми ухилення від санкцій
У США дефіцит яєць: полиці супермаркетів порожні
У США дефіцит яєць: полиці супермаркетів порожні
Заморозка рахунків і картки на їжу? Стало відомо, як Росія намагається врятувати економіку
Заморозка рахунків і картки на їжу? Стало відомо, як Росія намагається врятувати економіку
Державний борг Франції сягнув рекордної позначки
Державний борг Франції сягнув рекордної позначки
Закрутили вентиль: Китай почав терміново шукати заміну російській нафті
Закрутили вентиль: Китай почав терміново шукати заміну російській нафті
Адміністрація Байдена знайшла ще один важіль впливу на РФ під час переговорів
Адміністрація Байдена знайшла ще один важіль впливу на РФ під час переговорів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
147K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 січня: ситуація на фронті
51K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 січня 2025
22K
Коли закінчиться війна. Історик Грицак окреслив сценарій розвитку подій на 2025 рік
18K
Герой України оцінив масштаби проблеми СЗЧ в українській армії
9851
У низці областей України введено аварійні відключення світла
8792
15 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

На війні загинув президент українського футбольного клубу
Сьогодні, 06:51
Росіяни окупували Янтарне, арешт президента Південної Кореї: головне за ніч
Сьогодні, 06:32
Кремль може використовувати потенційні наступи на Дніпропетровщину для інформаційного впливу – ISW
Сьогодні, 05:50
Рідні зниклих безвісти отримали право на відстрочку від мобілізації
Сьогодні, 05:22
Слідчі з другої спроби затримали президента Південної Кореї – ЗМІ
Сьогодні, 05:04
Француженка повірила в кохання з «Бредом Піттом» та втратила 830 тисяч євро
Сьогодні, 04:38

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua