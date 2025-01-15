США запровадили нові обмеження проти Росії, аби ліквідувати схеми ухилення від санкцій

Під санкції потрапили також компанії з Китаю та Киргизстану

Міністерство фінансів Сполучених Штатів оголосило про введення нових санкцій проти Росії. Вони спрямовані на те, аби усунути схеми ухилення від обмежувальних заходів. Про це йдеться на сайті американського відомства.

Як зазначається, Росія намагається спростити транскордонні платежі за чутливі товари.

«Під керівництвом та за підтримки російських чиновників та їхніх колег з КНР Росія і Китай працюють над створенням регіональних клірингових платформ як у Росії, так і в Китаї, які виступатимуть як контрагенти для забезпечення транскордонних платежів за чутливі товари. РКП полегшують безготівкові взаєморозрахунки за платежі за звані санкційні товари», – йдеться в заяві відомства.

У схемі беруть участь російські фінансові установи, раніше включені до списку санкцій США, як-от «Сбербанк Росії», «Альфа-Банк», «Совкомбанк», T-Bank. Крім того, до оборудки залучили ТОВ «Гербаріум Офіс Менеджмент», «Атлант Торг», «Сігма Партнерс», «Транзакції та розрахунки», а також банки з РФ «Росексімбанк», «Московський кредитний банк», «АК Барс», Московську біржу, «Керемет Банк (Киргизстан)» та інші.

Також у санкційний список додано організації з енергосектору РФ, зокрема «Газстройпром», «Поліметал», «Русгаздобича», «Сєвєрсталь» та оборонної сфери: Алексінський хімкомбінат, «Група Кремній Ел», «Російські космічні системи» тощо.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти фінансового сектору Російської Федерації. Під обмеження потрапили 140 різних суб’єктів.

Як повідомлялося, щонайменше 65 нафтових танкерів кинули якір в різних частинах світу, зокрема біля берегів Китаю та Росії, після того, як 10 січня США оголосили про новий пакет санкцій

До слова, Євросоюз розглядає можливість поступового введення обмежень на скраплений природний газ (СПГ) та алюміній з Росії, а також відключення від SWIFT нових російських банків та заходи щодо десятків судів у рамках 16-го пакету санкцій.