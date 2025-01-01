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Зеленський прокоментував теракт у Новому Орлеані

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Зеленський прокоментував теракт у Новому Орлеані
1 січня в місті Новий Орлеан у США вантажівка на великій швидкості в'їхала в натовп
фото: AP

Президент висловив співчуття родинам загиблих

Президент Володимир Зеленський відреагував на напад на натовп у Новому Орлеані. Він наголосив, що насильству, тероризму та будь-яким іншим загрозам людському життю немає місця у світі. Про це глава української держави написав у соцмережі Х.

«Ми в Україні шоковані звісткою про напад у Новому Орлеані, США, унаслідок якого загинули невинні люди й багато хто зазнав поранень. Віримо, що винних у цьому жахливому нападі буде притягнуто до відповідальності. Насильству, тероризму та будь-яким іншим загрозам людському життю немає місця в нашому світі, і з ними не можна миритися», – заявив Зеленський.

Він висловив співчуття родинам загиблих і побажав якнайшвидшого одужання всім пораненим.

«Україна підтримує американський народ і засуджує насильство», – наголосив президент.

Нагадаємо, 1 січня в місті Новий Орлеан у США вантажівка на великій швидкості в'їхала в натовп. Після цього водій машини вийшов і відкрив вогонь. Інцидент стався у Французькому кварталі на Бурбон-стріт, одній з головних вулиць міста в популярному туристичному районі.

За попередніми даними, внаслідок інциденту загинули десять людей і щонайменше 30 постраждали.

Згодом стало відомо, що поліцейські ліквідували нападника, коли той вийшов зі свого автомобіля зі штурмовою гвинтівкою. Федеральне бюро розслідувань ідентифікувало підозрюваного, який в'їхав у натовп. Ним виявився 42-річний громадянин США Шамсуд-Дін Джаббар, який проживав у штаті Техас. 

До слова, у вбитого водія, який вчинив напад, правоохоронці знайшли прапор терористичного угруповання ІДІЛ. Також кілька вибухових пристроїв було знайдено в контейнері з льодом, який був у пікапі. Водночас Федеральне бюро розслідувань зазначило, що розслідує інцидент як терористичний акт.

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Теги: Володимир Зеленський США теракт теракти в США

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