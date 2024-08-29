Глава МАГАТЕ наступного тижня відвідає Київ та Запорізьку АЕС

Гроссі після того, як побував на Курській АЕС, відвідає Київ

Це буде десятий візит глави МАГАТЕ до України з початку повномасштабного вторгнення Росії

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після того, як побував на Курській АЕС, відвідає Київ та Запорізьку атомну електростанцію. Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

«Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наступного тижня відвідає Україну для проведення переговорів на високому рівні та оцінки розвитку подій на Запорізькій атомній електростанції, де ядерна безпека залишається нестабільною», – йдеться в повідомленні.

В агентстві зазначили, що це буде вже п’ятий раз, коли Гроссі перетне лінію фронту, щоб отримати доступ до ЗАЕС після того, як у вересні 2022 року, він створив постійну присутність МАГАТЕ на майданчику для моніторингу ядерної безпеки. Загалом це буде вже десятий візит глави МАГАТЕ до України з початку повномасштабного вторгнення Росії.

«МАГАТЕ діє швидко і рішуче всюди, де виникають загрози для ядерної безпеки. Наша проактивна присутність є надзвичайно важливою для стабілізації ситуації. Моє послання було голосним і чітким протягом усієї цієї трагічної війни: ядерної аварії потрібно уникнути за будь-яку ціну, а ядерну електростанцію ніколи не можна атакувати. Наслідки можуть бути катастрофічними», – заявив Гроссі.

Нагадаємо, Гроссі відвідав та проінспектував Курську атомну електростанцію.

За оцінкою Інституту вивчення війни, російські офіційні особи намагалися використати візит генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі на Курську атомну електростанцію, аби представити Україну загрозою радіаційного інциденту, який мав би підірвати західну підтримку України.

Раніше голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що ситуація з ядерною безпекою на Запорізькій атомній станції погіршується. За його словами, це сталося «після удару безпілотника, який сьогодні вдарив по дорозі біля території АЕС».