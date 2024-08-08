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Пожежі ускладнюють ситуацію на Запорізькій атомній станції – МАГАТЕ

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Пожежі ускладнюють ситуацію на Запорізькій атомній станції – МАГАТЕ
В агентстві наголосили, що пожежі створюють ризик втрати зовнішнього електропостачання ЗАЕС
фото з відкритих джерел

За останній тиждень біля ЗАЕС зафіксовані сильні пожежі

За останній тиждень біля Запорізької атомної електростанції спостерігаються сильні пожежі, які ускладнюють проблеми, з якими стикається ЗАЕС. Про це повідомляє пресслужба Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

«Зовнішнє електропостачання ЗАЕС залишається вразливим, і будь-яка загроза працездатності двох останніх ліній електропередач викликає крайнє занепокоєння», –  зазначив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

За інформацією МАГАТЕ, місія агентства спостерігала кілька пожеж на різних відстанях від ЗАЕС та прилеглих сіл. На вихідних пожежа виникала під повітряними кабелями ліній електропередач, які є останніми зовнішніми лініями, що живлять станцію.

В агентстві наголосили, що пожежі створюють ризик втрати зовнішнього електропостачання ЗАЕС. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив крайнє занепокоєння щодо будь-якої загрози працездатності цих ліній та закликав вжити заходів для їх захисту.

Нагадаємо,  у липні МАГАТЕ протягом тижня зафіксувало вибухи та стрілянину біля Запорізької АЕС.

Також повідомлялося, що рівень води у ставку-охолоджувачі на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) продовжує знижуватися через спеку. 

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Теги: пожежа міністр МАГАТЕ втрати

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