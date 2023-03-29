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Бойові дії поблизу ЗАЕС посилилися – гендиректор МАГАТЕ

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Бойові дії поблизу ЗАЕС посилилися – гендиректор МАГАТЕ
фото: dw.com

Глава МАГАТЕ заявив про підвищений рівень небезпеки за ЗАЕС через бойові дії

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що поблизу захопленої армією РФ Запорізької АЕС посилилися бойові дії. Про це він заявив в інтерв'ю Associated Press. 

За інформацією Гроссі, бойові дії, які відбуваються поряд із ЗАЕС, посилилися. 

«Моя команда на місці щодня повідомляє про атаки, вибухи важкого озброєння. Це відбувається практично постійно», – прокоментував гендиректор МАГАТЕ. 

Також Гроссі зауважив, що через бойові дії він бачить на ЗАЕС «підвищений рівень небезпеки». За його словами, найважливіше уникнути аварії, а ймовірність того, що вона відбудеться, – зростає.

З початку повномасштабного вторгнення станція шість разів перемикалася на аварійне живлення: дизель-генератори. На думку Гроссі, неможливо передбачити, коли можуть знадобитися резервні джерела живлення. 

«Це може статися через обстріл, через безпілотник, через атаку, через наступальну чи оборонну операцію. Тож це не те, що можна спланувати», – прокоментував він.

Генеральний директор МАГАТЕ також зауважив, що він спілкується і з українськими, і з російськими посадовцями. Гроссі прагне до угоди, «аби гарантувати, що в Європі не станеться великої радіологічної катастрофи».

Щодо можливостей домовленостей про безпеку, очільник МАГАТЕ зазначив, що вважає близьким досягнення цієї угоди. 

«Думаю, що це близько… Очевидно, що потрібні політичні зобов'язання, політичне рішення. У цьому разі… вони домовлятимуться про захист станції. Вони не домовляються між собою. Вони домовляються з МАГАТЕ. Вони домовляються про ядерну безпеку і захист. Це дуже важливий елемент, який, на мою думку, слід взяти до уваги», – заявив Гроссі.

Гендиректор МАГАТЕ вважає своїм обов'язком сприяти активізуванню перемовин, спрямованих на захист АЕС. За його словами, він обговорює різні пропозиції щодо створення безпечної зони навколо ЗАЕС з посадовцями України та Росії. 

Гроссі уточнив, що ці пропозиції стосуються лише відвернення ядерної аварії. Вони не спрямовані на надання військової переваги легітимізацію ситуації чи на забезпечення широкого припинення вогню.

На думку гендиректора МАГАТЕ, такий підхід зробить досягнення угоди можливим варіантом розвитку подій, а не утопічним.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вдруге відвідає Запорізьку АЕС.

Теги: обстріл безпілотник озброєння МАГАТЕ АЕС

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