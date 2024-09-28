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Удари по РФ західною зброєю: Литва зробила важливу заяву

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Удари по РФ західною зброєю: Литва зробила важливу заяву
«Стратегічна мета, яка ставить Україну в якомога сильнішу позицію, вимагає дозволити їй вільно використовувати зброю», – сказав Ландсбергіс
фото з відкритих джерел

Озброєння не буде надзвичайно ефективним, якщо Києву не дозволять використовувати його повною мірою

Україна повинна мати можливість вільно використовувати зброю, яку їй надали союзники та партнери. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс в інтерв’ю Reuters.

Очільник литовського МЗС висловив сподівання, що Київ зможе бити далі вглиб Росії зі зброєю, про передавання якої оголосили США.

«Я читаю заяву президента Байдена і бачу, що постачається новий тип ракет, які мають більшу дальність польоту, ніж попередні. Я сподіваюся, що…їм (українцям, – ред.) буде дозволено використовувати ці ракети і бити далі», – наголосив Ландсбергіс.

Озброєння не буде надзвичайно ефективним, якщо Києву не дозволять використовувати його повною мірою, висловився політик.

«Стратегічна мета, яка ставить Україну в якомога сильнішу позицію, вимагає дозволити їй вільно використовувати зброю», – сказав Ландсбергіс.

Нагадаємо, що український лідер показав Джо Байдену свій «План перемоги» у війні проти РФ. Сторони домовились спільно провести консультації у своїх командах для наступних кроків і досягнення успіху плану. 

Також Володимир Зеленський зустрівся із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Президент України зауважив, що представив йому план перемоги.

До того ж у Вашингтоні президент України Володимир Зеленський зустрівся з віцепрезиденткою Сполучених Штатів Америки Камалою Гарріс і представив їй план перемоги. Глава держави подякував Камалі Гарріс за участь у першому Саміті миру й за незмінну підтримку України з боку Сполучених Штатів протягом усього цього часу.

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Теги: міністр Литва Володимир Зеленський президент

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