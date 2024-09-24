Forbes: 72-га бригада у Вугледарі опинилася під загрозою оточення

72-га ОМБр майже два роки захищає одне й те саме прифронтове місто від сил противника, які завжди переважають

Росіяни просуваються під прикриттям військових літаків за кілька миль на північ від міста

Уже майже два роки 72-га механізована бригада ЗСУ обороняє Вугледар на Донеччині. За цей час сили бійців виснажилися. Нині вони ризикують бути оточеними і відрізаними, адже окупаційні війська РФ продовжують просуватися на північ від міста. Таку оцінку висловив аналітик Forbes Девід Акс.

Експерт припускає, що тоді як на багатьох інших ділянках бойові дії сповільнюються, у районі Вугледара вони можуть навпаки прискоритися. Це підтверджує й українська аналітична група Frontelligence Insight.

За словами Девіда Акса, заміновані дороги й поля навколо Вугледара стали смертельною пасткою для росіян, які просуваються на броньованих машинах, мотоциклах і гольф-карах. Українці також часто знищують більшість окупантів мінами, безпілотниками, артилерією та протитанковими ракетами.

Утім, як зауважує аналітик, дороги через Водяне, за кілька миль на північ, менш небезпечні, і саме тут росіяни просуваються під прикриттям військових літаків, що завдають потужних бомбових ударів.

«72-га механізована бригада досить добре оснащена танками Т-64, бойовими машинами БМП-2 і гаубицями М-109. Але навіть найкраще оснащена бригада не може тримати оборону вічно, а два роки – це великий термін для ведення бойових дій без перепочинку», – наголосив Акс.

Раніше 47-му механізовану бригаду ЗСУ, яка безупинно воювала на півдні та сході країни з червня 2023 року, було остаточно виведено з передової, попри брак добре оснащених бригад для її заміни. 72-га механізована бригада також зробила рідкісний подвиг: майже два роки захищала одне й те саме прифронтове місто від сил противника, які завжди переважають. Тепер їй потрібна допомога або заміна. Однак, на думку аналітика, ресурсів для цього в України немає.

«Українські збройні сили одночасно наступають на Курськ і обороняються на сході та півдні. Вони сильно розтягнуті. А 14 нових бригад, які формує армія, відчувають гостру нестачу сучасної техніки. За словами президента України Володимира Зеленського, автомобілів достатньо для повного оснащення тільки чотирьох бригад», – нагадав експерт.

Зазначимо, що в січні та лютому 2023 року 72-га механізована бригада ЗСУ під Вугледаром розгромила російські війська, які переважали її за чисельністю, і вже два роки обороняє цю ділянку фронту.

Раніше повідомлялося, що командира 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, що тримає оборону на Донеччині поблизу Вугледара, Івана Вінніка звільнили з посади.

До слова, російські окупанти посилюють спроби захопити Курахове й Вугледар Донецької області, щоб не допустити передислокації українських військ для посилення оборони Покровська.

За даними аналітиків DeepState, ворог намагається оточити місто Вугледар.