США розглядають послаблення санкцій щодо російської нафти: Європа занепоєна

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
США розглядають послаблення санкцій щодо російської нафти: Європа занепоєна
фото з відкритих джерел

Послаблення санкцій проти Росії викликає занепокоєння у європейських партнерів

Через стрімке зростання цін на енергоносії, спровоковане конфліктом з Іраном, у Білому домі обговорюють можливість пом'якшення обмежень щодо експорту нафти з РФ. Як повідомляють джерела CNN, такий крок має на меті збільшити світові поставки палива та нівелювати наслідки блокування Ормузької протоки, що призвело до цінового стрибка минулого тижня, пише «Главком».

Дональд Трамп під час пресконференції в понеділок підтвердив наміри адміністрації, зазначивши, що чинні санкції щодо деяких країн можуть бути тимчасово зняті для врегулювання ситуації. Перші кроки в цьому напрямку вже зроблено: минулого тижня Міністерство фінансів США дозволило Індії закупити партію російської нафти, яка перебувала в танкерах у морі. Речниця Білого дому Каролін Лівітт пояснила, що це рішення не принесе Кремлю суттєвих фінансових вигод, оскільки йдеться про ресурси, які вже були видобуті та простоювали на шельфі.

Наразі оточення президента веде дискусії щодо подальших поступок, проте остаточних рішень про їхні масштаби ще не прийнято. 

Ця ініціатива викликає занепокоєння у європейських партнерів. Під час зустрічі міністрів фінансів G7 представники ЄС закликали Вашингтон уникати дій, які дозволять Москві отримати надприбутки на тлі високих цін. Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс підкреслив, що вкрай важливо зберігати санкційний тиск і не дати Росії можливості фінансувати військові потреби за рахунок поточної енергетичної кризи.

Як відомо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Берлін не розглядає можливість пом’якшення санкцій проти Росії на тлі зростання світових цін на нафту. 

Німецький канцлер зазначив, що поділяє сподівання президента США Дональда Трампа на швидке завершення війни на Близькому Сході, яка спричинила різкі коливання на світових енергетичних ринках.

Раніше стало відомо, що Кремль використовує ситуацію на Близькому Сході для формування наративу, який дозволить звинуватити США у можливому зриві переговорів щодо завершення війни в Україні.

До слова, удари Трампа по Ірану і повномасштабний напад Путіна на Україну мають набагато більше спільних рис, ніж може здатися на перший погляд. Таку думку висловив американський журналіст, голова московського бюро газети The New York Times Антон Трояновський.

