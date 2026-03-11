Головна Світ Політика
Іран заарештував десятки людей, пов'язаних зі США та Ізраїлем

Аліна Самойленко
За останні кілька днів було затримано 30 осіб, яких Іран називає «внутрішніми найманцями та оперативними агентами»

На тлі масштабного військового конфлікту зі США та Ізраїлем Міністерство розвідки Ірану оголосило про затримання десятків осіб, яких звинувачують у шпигунстві на користь «ворожих держав». Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Серед заарештованих – іноземець, чиє громадянство не розголошується, проте стверджується, що він виступав посередником між західними розвідками та двома країнами Перської затоки.

За офіційними даними Тегерана, лише за останні кілька днів було затримано 30 осіб, яких називають «внутрішніми найманцями та оперативними агентами». Окремо очільник поліції Ірану Ахмадреза Радан повідомив про затримання ще 81 особи за поширення конфіденційної інформації ворожим медіа. Хвиля арештів посилилася після авіаударів 28 лютого, внаслідок яких загинув верховний лідер аятола Алі Хаменеї та вище військове керівництво країни.

Правозахисні організації традиційно критикують такі дії ісламського режиму, наголошуючи, що звинувачення у шпигунстві часто є сфабрикованими. На думку експертів, Тегеран використовує іноземців та осіб із подвійним громадянством як заручників для отримання політичних поступок від Заходу. Попри це, іранська влада продовжує наполягати на суто безпековому характері затримань, заперечуючи будь-які політичні мотиви.

Конфлікт залишається у гострій фазі: у відповідь на атаки по своїй території Іран продовжує завдати ударів по союзниках США у Перській затоці, де розміщені американські військові бази.

Як відомо, асамблея експертів Ірану офіційно обрала Моджтабу Хаменеї на посаду верховного лідера країни. 

Це рішення було ухвалене після загибелі його батька, аятоли Алі Хаменеї, який став ціллю американо-ізраїльських ударів 28 лютого. Моджтаба Хаменеї бере на себе керівництво державою у критичний момент масштабної військової операції та внутрішньої дестабілізації.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, назвавши його одним із найжорстокіших діячів в історії.

За словами американського лідера, смерть Хаменеї стала результатом спільної високотехнологічної операції США та Ізраїлю, від якої іранське керівництво не змогло захиститися. Трамп наголосив, що це не лише акт правосуддя для іранського народу, але й відплата за численні жертви серед американців та громадян інших країн, постраждалих від дій тегеранського режиму та його силових структур.

