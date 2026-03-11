Головна Світ Економіка
Трамп заявив, що вперше за 50 років у США побудують новий НПЗ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Трамп заявив, що вперше за 50 років у США побудують новий НПЗ
фото: AP

Новий завод має стати найтехнологічнішим та найчистішим НПЗ у світі

Президент США Дональд Трамп оголосив про старт масштабного проєкту в галузі енергетики –будівництво нового нафтопереробного заводу в Браунсвіллі, штат Техас. Це буде перше підприємство такого типу та потужності, зведене в країні за останні 50 років. Проєкт реалізовуватиме компанія America First Refining. Про це пише «Главком».

За словами глави Білого дому, вартість цієї історичної угоди становить 300 млрд доларів. Трамп наголосив, що реалізація об'єкта стала можливою завдяки залученню індійських партнерів, зокрема найбільшої приватної енергетичної корпорації Індії Reliance. Президент висловив подяку іноземним інвесторам, підкресливши, що такі багатомільярдні контракти повертаються до США завдяки політиці «Америка насамперед», податковим пільгам та спрощенню дозвільних процедур.

Новий завод у порту Браунсвілла має стати найтехнологічнішим та найчистішим НПЗ у світі. Очікується, що він не лише забезпечить внутрішній ринок паливом та зміцнить національну енергетичну безпеку, а й стимулює експортний потенціал країни. Окрім економічного ефекту, що обчислюється мільярдами доларів, проєкт створить тисячі нових робочих місць для жителів регіону.

Нагадаємо, через стрімке зростання цін на енергоносії, спровоковане конфліктом з Іраном, у Білому домі обговорюють можливість пом'якшення обмежень щодо експорту нафти з РФ. Як повідомляють джерела CNN, такий крок має на меті збільшити світові поставки палива та нівелювати наслідки блокування Ормузької протоки, що призвело до цінового стрибка минулого тижня.

До слова, національна нафтова компанія Абу-Дабі ADNOC тимчасово зупинила роботу нафтопереробного заводу у місті Аль-Рувайс. Це сталося після пожежі, яка виникла на території комплексу після атаки дрона. 

За словами співрозмовника агентства, завод зупинили як запобіжний захід, щоб пожежа не поширилася. Водночас інші підприємства на цьому великому промисловому майданчику продовжують працювати нормально.

