Прем'єр Бельгії звернувся до Орбана з несподіваною заявою

Прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо прокоментував майбутнє головування Угорщини в Раді ЄС

Головування в Раді ЄС не означає, що хтось один керує Європою. Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо, якого Politico попросило дати пораду прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану.

Бельгія передасть піврічне головування в Раді ЄС 1 липня Угорщині, яку союзники критикують, зокрема, за тісні контакти з Росією та блокування багатьох рішень всередині ЄС, в тому числі щодо допомоги Україні.

За словами Де Кроо, головування в ЄС не означає, що хтось є «босом Європи», а скоріше означає пошук компромісу.

«Бути тим, хто йде на компроміс – це цікава позиція, в якій варто побувати хоча б раз у житті, тому я можу однозначно порекомендувати її пану Орбану», – наголосив він.

Зокрема, перед початком головування Будапешта кілька депутатів Європарламенту висунули ідею позбавити уряд Орбана головування в Раді ЄС. Їхню петицію підписали 20 тис. осіб.

Нагадаємо, Угорщина озвучила цілі свого головування в Європейському союзі. Будапешт не вважає Україну чи війну своїм пріоритетом. Про це пише DW.

Представник Угорщини в ЄС Балінт Одор на брифінгу заявив, що Угорщина як голова Ради ЄС хоче «збалансувати» процеси розширення Євросоюзу, маючи на увазі сприяння інтеграційному процесу країн Західних Балкан. За його словами, Будапешт хоче протягом пів року провести саміт ЄС-Західні Балкани.

До слова, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував лідерів країн Заходу за їх бажання перемогти Росію військовим шляхом.

Також міністр закордонних справ Петер Сійярто підтвердив, що Європейський Союз погодив спрямування €1,4 млрд надходжень із заморожених російських активів на військову підтримку України, але Будапешт має намір оскаржити це.

До слова, гасло Угорщини для головування в Раді ЄС, яке перегукується із фразою екслідера США Дональда Трампа, віцепрезидентка Європейської комісії з питань цінностей Вера Юрова назвала «не дуже оригінальним».