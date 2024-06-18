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Політична боротьба Макрона може суттєво завадити допомозі Україні – Bloomberg

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Політична боротьба Макрона може суттєво завадити допомозі Україні – Bloomberg
Політична ситуація у Франції може відобразитись на рішеннях щодо України
фото із відкритих джерел

Більше третини французів готові на позачергових виборах підтримати Марі Ле Пен, яка має проросійські настрої

Низка країн Євросоюзу стурбована тим, що політична криза у Франції на тлі рішення президента Еммануеля Макрона провести позачергові парламентські вибори може завадити розвитку таких ініціатив, як спільні витрати на європейську оборону та допомогу Україні. Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

Є побоювання, що внаслідок позачергових парламентських виборів, які Макрон призначив на кінець червня, до влади прийдуть праві партії, і Макрон втратить свою роль як одного з найвірніших прибічників Києва, буде зірвано його плани допомоги Україні, включаючи план відправки французьких інструкторів.

Згідно з інформацією агентства, лідерські позиці перед виборами - у партії Марін Ле Пен, і якщо їй вдастсься сформувати більшість в уряді, то це стане «фундаментальною проблемою» для лідерів ЄС. Агентство пише, що, на думку політолога Жиля Івальді, Ле Пен матиме повністю протилежну Макрону позицію щодо Росії, України та спільної європейської оборони, що, враховуючи роль Франції в ЄС, «означатиме ослаблення Європи».

Згідно із результатами опитування Французького інституту громадської думки, більше третини жителів Франції (35%) готові голосувати на виборах за праву партію «Національне об'єднання», яку в парламенті представляла Марін Ле Пен, тоді як президентську коаліцію підтримують лише 19%.

Як повідомили агентству джерела, занепокоєння у європейських лідерів викликає те, що обіцянки Макрона надати Україні додаткову допомогу в розмірі близько трьох мільярдів євро цього року можуть бути не виконані через результати виборів, а ініціатива щодо додаткових витрат ЄС на оборону залишається під сумнівом і навіть може бути відхилена.

У Франції на виборах до Європарламенту, що відбулися 9 червня, права партія «Національне об'єднання», де неформальним лідером є Марі Ле Пен, більш ніж удвічі випередила коаліцію прихильників президента Еммануеля Макрона, набравши 31,36% голосів. Макрон відтак  оголосив про розпуск Національних зборів, нижньої палати парламенту, і проведення позачергових парламентських виборів у два тури – 30 червня та 7 липня.

До слова, експрезидент Франції Франсуа Олланд візьме участь у позачергових парламентських виборах країни. Відповідну заяву він оприлюднив у соцмережі Х. Експрезидент буде балотуватись від лівих політичних сил «Нового народного фронту». Він наголошує, що балотуватиметься заради країни.

Читайте також: Виборча авантюра Макрона викликає хаос і гнів у його партії – Bloomberg



Теги: Еммануель Макрон криза політика Франція Європа вибори Франсуа Олланд

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