Готові продовжувати тиск на РФ: заява глав «Бухарестської дев'ятки»

Глави дев'яти країн Центральної та Східної Європи заявили, що підтримуватимуть український народ стільки, скільки буде потрібно

Лідери держав «Бухарестської дев'ятки» зустрілися напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну і заявили, що Москва зруйнувала мир та безпеку в Європі. Тиск на країну-агресорку, яка є найсерйознішою загрозою для безпеки світу, треба продовжувати. Декларація з відповідною заявою опублікована на сайті польського президента у середу, 22 лютого.

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Глави держав та урядів Болгарії, Чехії, Естонії, Угорщини, Литви, Латвії, Польщі, Румунії та Словаччини провели надзвичайний саміт у Варшаві напередодні першої річниці вторгнення РФ до України.

У декларації за підсумками зустрічі вони наголосили, що Росія продовжує жорстоку агресію проти України, і вони підтримуватимуть український народ стільки, скільки буде потрібно.

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«Відповідно до Статуту ООН та міжнародного права Україна здійснює право на захист з метою відновлення повного контролю над своєю територією та має право на звільнення окупованих територій. З цією метою ми продовжуватимемо підтримувати зусилля України стільки, скільки потрібно», – йдеться в заяві.

У декларації також зазначається, що неспровокований напад РФ призвів до погіршення обстановки в євроатлантичному регіоні. Політики наголосили, що військових злочинців обов'язково буде покарано, а санкційний тиск на Москву та Мінськ – продовжиться.

«Винних у звірствах і військових злочинах буде притягнуто до відповідальності. Ми сповнені рішучості продовжувати міжнародний тиск на Росію. Ми також засуджуємо всіх, включаючи Білорусь, хто активно сприяють агресивній війні Росії проти України», – сказано у заяві.

Водночас лідери «Бухарестської дев'ятки» зазначили, що у майбутньому Україна має стати частиною Європейського Союзу та НАТО.

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«Ми рішуче підтримуємо євроатлантичні устремління України», – додали вони.

До відома, вчора, 22 лютого, у Варшаві відбулося спільне засідання президента США Джо Байдена та глав держав «Бухарестської дев’ятки» (Болгарії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Чехії). На зустрічі також був присутній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Президент США Джо Байден під час засідання «Бухарестської дев’ятки» закликав лідерів продовжувати критично важливу підтримку України й українців, які відважно борються за свободу демократії у Європі та світі.