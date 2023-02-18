Росія становитиме загрозу, поки існуватиме

Війна все розставила по своїх місцях

Рік тому соціологічна група «Рейтинг» оприлюднила дані опитування, проведеного напередодні – 16-17 лютого 2022 року.

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Тоді, за тиждень до початку збройної агресії Росії проти України, нашим співгромадянам пропонувалося оцінити ймовірність повномасштабного російського вторгнення. Ось дані того опитування:

Лише 19% опитаних заявили про високу ймовірність такого вторгнення, 33% оцінили його ймовірність як середню, 20% – як низьку, а 25% взагалі відкинули ймовірність загрози з боку Росії. І ще одна промовиста деталь: за останні дні перед опитуванням число громадян, які вважали ймовірність вторгнення високою, зменшилося з 28% до 19%.

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Не знаю, чи варто тут щось коментувати. Сподіваюсь, війна все розставила по своїх місцях.

Не можна бути наївними: Росія становитиме загрозу – і не лише безпосередньо для України, а для всього світу – поки існуватиме. З цим треба жити, це треба усвідомити.

Отже в інтересах України і всього світу що? Правильно: припинення її існування.