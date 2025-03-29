Гренландія відповіла на заяви Трампа

У Гренландії заявили, що самі вирішуватимуть своє майбутнє

У коаліційній угоді підкреслюється спільна позиція політичних сил Гренландії щодо незалежності країни

Чотири гренландські партії досягли домовленості про формування нового уряду за підсумками виборів, що відбулися 11 березня. У коаліційній угоді вони фактично відповіли на заяви президента США Дональда Трампа щодо майбутнього острова. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Danmarks Radio.

В угоді підкреслюється спільна позиція політичних сил щодо незалежності країни.

«Ми стоїмо разом заради безпечної, вільної та такої, що розвивається, Гренландії», – зазначається в документі.

У тексті міститься згадка про заяви Трампа щодо необхідності передачі острова під контроль США. Однак автори угоди наголошують, що Гренландія належить виключно її мешканцям.

«Ми самі вирішуємо своє майбутнє, самі обираємо партнерів і саме ми визначаємо темп розвитку в цьому питанні», – йдеться в документі.

Раніше ми писали, що Сполучені Штати мають отримати Гренландію для забезпечення глобальної безпеки, оскільки країна «не може обійтися» без цього острова. Таку заяву зробив президент США Дональд Трамп, повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

«Нам потрібна Гренландія. Це надзвичайно важливо для міжнародної безпеки. Ми не можемо обійтися без неї», – наголосив він.

За словами Трампа, контроль США над островом є «питанням миру для всього світу». Він також зазначив, що через Гренландію проходять військові кораблі, і Сполучені Штати не допустять цього.

Нагадаємо, у Гренландії відбулись масові протести проти заяв президента США Дональда Трампа, який висловлювався щодо придбання острова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DR та Dagens Nyheter.

Як зазначають у виданнях, протести пройшли під гаслами «Гренландія належить гренландському народові», «Ми не продаємося», «Янкі, ідіть додому» та «Ні значить ні». На мітинг у столиці Гренландії зібралось близько тисячі жителів, а загалом у місті проживає орієнтовно 19 тисяч людей.