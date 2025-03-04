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Журналіст, який питав Зеленського про костюм в Білому домі, отримав численні погрози

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Журналіст, який питав Зеленського про костюм в Білому домі, отримав численні погрози
За словами журналіста, висловлювання в бік українського лідера «вдарило по особистому життю»
скріншот з відео

Браян Ґленн стверджує, що не хотів образити українського президента

Журналіст видання RSBN Браян Ґленн, який поставив президенту України питання про костюм, стверджує про численні погрози у свій бік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його заяву.

«Це вдарило по моєму особистому життю. Зараз у мене вдома поліцейський підрозділ, тому що люди кажуть, що збираються знайти мене і заподіяти мені шкоду», – каже він.

Ґленн заявив, що не хотів образити українського президента, а лише хотів перевірити, чи розуміє він «рівень поваги до Овального кабінету».

«Багато хто скаже, а чому Ілон Маск не носить костюм? Чому він у кепці? Маск відповідає за економію мільярдів доларів платників податків. Зеленському дали, кажуть, близько $300 млрд… Тож я вважаю, це варте того, щоб він виявив повагу», – наголосив журналіст.

Після зустрічі президента США Дональда Трампа й українського президента Ґленн написав, що його не турбують насмішки критиків. Він заявив, що одяг Зеленського відображає «відсутність поваги до США», а також свідчить про «неповагу до американців і президента, які фінансово підтримують Україну».

Як відомо, під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського 28 лютого розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

До слова, президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні. Це в першу чергу торкнеться ракет до ППО та боєприпасів.

Водночас, за словами спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона, пауза у військовій допомозі Україні з боку Сполучених Штатів є тимчасовою. Зупинка надання озброєння пов’язана із невдалою зустріччю президентів США та України в Білому домі.

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Теги: США Дональд Трамп Володимир Зеленський президент журналіст

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