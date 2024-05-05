ЗМІ: У Бундесвері – новий витік даних, оприлюднена інформація про таємні наради

У мережі можна було знайти інформацію про понад шість тисяч засідань німецьких військових

Дані про тисячі онлайн-нарад у Бундесвері багато місяців були у відкритому доступі в інтернеті. Про це повідомляє Zeit Online.

Розслідувачі з’ясували, що витік даних стався через проблему в системі відеоконференцій Webex, через яку відбувалися таємні наради. Порушення безпеки виникло у власній версії Webex Бундесверу, яка є більш захищеною, ніж загальнодоступна версія.

Як пише видання, у мережі можна було знайти інформацію про понад шість тисяч засідань німецьких військових, деякі з яких мали бути засекреченими. За словами журналістів, реальна кількість «злитих» нарад може бути значно більшою.

Зокрема, в мережі можна було знайти розклад конференцій, інформацію про їхню тривалість, теми, а також ім'я організатора. Однак запис самих переговорів не був доступний.

Zeit Online виявив онлайн-переговорні, якими користуються 248 тисяч німецьких солдатів. Журналісти також змогли додатися до особистих кабінетів для відеоконференцій багатьох працівників Бундесверу, зокрема голови ВПС Німеччини Інго Герхарца, оскільки, як пише видання, кабінети не були захищені паролями.

Zeit Online повідомляє, що військові дізналися про недоліки безпеки лише після того, як до них звернулася редакція. І протягом 24 годин після того, як їм стало відомо про витік, проблему було вирішено.

Бундесвер також призупинив користування Webex та відключив свої облікові записи.

Нагадаємо, наприкінці березня стало відомо, що Європол розслідує інцидент зі зникненням конфіденційних даних вищих посадових осіб відомства.

Раніше в Німеччині стався витік розмови двох високопоставлених офіцерів ФРН. Відповідний запис був опублікований 1 березня. Високопоставлені німецькі чиновники підтвердили автентичність запису.офіцерів ВПС під час онлайн-зустрічі, що відбулася на комерційній незашифрованій платформі WebEx.