Декілька країн приєдналися до німецької ініціативи пошуку ППО

У квітні Німеччина виступила з ініціативою пошуку додаткових систем ППО

Сім країн пообіцяли допомогти Україні обладнанням і ракетами

Декілька держав на 22-му засіданні Контактної групи з питань оборони України висловили підтримку ініціативі Німеччини з пошуку засобів ППО для України. Про це повідомило німецьке Міноборони у X.

Зазначається, що ініціативу з пошуку ППО для Києва профінансують Бельгія, Данія, Канада, Нідерланди та Норвегія.

Водночас Бельгія, Велика Британія, Іспанія, Литва, Румунія, США та Франція пообіцяли допомогти обладнанням і ракетами, ймовірно, не обов’язково в межах ініціативи Німеччини.

Також бажання приєднатись до ініціативи висловила Латвія.

Нагадаємо, у квітні Міністерство закордонних справ та оборони Німеччини виступили з ініціативою пошуку додаткових систем ППО, які можна передати Україні.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок та очільник Міноборони Борис Пісторіус звернулися до партнерів з ЄС та НАТО, а також до третіх країн.

Як повідомлялося, німецький оборонний концерн Rheinmetall планує відкрити в Україні підприємство, яке спеціалізуватиметься на системах протиповітряної оборони. Наразі точна дата початку будівництва спільного підприємства не оголошена. Ймовірно, мине щонайменше 1-2 роки, перш ніж розпочнеться виробництво.

До слова, 20 травня міністр оборони США Ллойд Остін відкрив засідання Контактної групи з питань оборони України «Рамштайн». Він виступив традиційно зі вступним словом на початку зустрічі. Про це стало відомо із соціальної мережі Х Остіна. Це вже 22-е засідання учасників формату «Рамштайн», яке цього разу проходить у режимі віртуального зв’язку.