Тегеран пригрозив «розбудити» терористів у США

Тегеран попередив про нові теракти в Сполучених Штатах та інших країнах

Американська влада та силові структури перебувають у стані підвищеної готовності через загрозу з боку Ірану

На саміті «Великої сімки» Іран направив попередження американському президенту Дональду Трампу. У повідомленні йшлося про те, що Тегеран «розбудить» терористичні осередки на території США та інших регіонах світу у разі нападу на країну. Як передає «Главком», про це пише NBC News з посиланням на джерела.

Згідно з інформацією, Тегеран передав комюніке з попередженнями через посередника на саміті G7 у Канаді минулого тижня. Білий дім та постійне представництво Ірану при ООН цю інформацію поки не коментували.

Водночас NBC News зазначає, що американська влада і правоохоронні органи перебувають у стані підвищеної готовності до будь-яких потенційних дій у відповідь на території США. Віцепрезидент США Джей Ді Венс в ефірі телеканалу зазначив, що адміністрація «дуже уважно» вивчає можливість атак на території США і висловив упевненість, що правоохоронні органи зможуть впоратися з цією загрозою.

Раніше Трамп заявив, що будь-яка спроба Ірану відповісти на американські удари по іранських ядерних об'єктах призведе до тяжчих наслідків.

Нагадаємо, у ніч на неділю США завдали ударів по Натанзу, Фордо та Ісфахану в Ірані. Президент США Дональд Трамп заявив, що американським силам напередодні вдалося запобігти загрозі з боку Ірану, фактично «вирвавши бомбу з його рук» до того, як Тегеран зміг її застосувати. До слова, президент США Дональд Трамп не виключає можливості зміни влади в Ірані.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі виступив із різкою заявою у відповідь на атаки Сполучених Штатів Америки по іранських мирних ядерних об'єктах. Він назвав дії США «серйозним порушенням Статуту ООН, міжнародного права та Договору про нерозповсюдження ядерної зброї».

Після ударів США по трьох ключових ядерних об'єктах Ірану деякі офіційні особи висловили сумніви щодо того, чи здатна одна бомбардувальна операція повністю зупинити іранську ядерну програму.