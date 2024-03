Фото вбитої жінки із бойовиками ХАМАСу отримало нагороду, розлютивши єврейську громаду

На знімку, який отримав нагороду, зображено напівоголене тіло 22-річної Шані Лук

Знімок понівеченого тіла молодої єврейки в оточенні бойовиків ХАМАСу, зроблений журналістами Associated Press, яких звинувачують у співпраці з ХАМАС, отримав престижну нагороду «Зображення року». Про це йдеться на сайті Pictures of the Year International – найстарішого конкурсу фотожурналістики у світі, який проводить Інститут Дональда В. Рейнольдса Школи журналістики Міссурі.

На знімку AP, який отримав нагороду, зображено напівоголене тіло 22-річної Шані Лук, громадянки Ізраїлю та Німеччини, яка була вбита під час відвідування музичного фестивалю, в оточенні терористів ХАМАС у пікапі.

Фотографія тіла Шані Лук була зроблена Алі Махмудом і підписана як: «Потужні ізраїльські авіаудари по анклаву вбили тисячі палестинців. Палестинські бойовики повертаються до сектора Газа з тілом Шані Лук, громадянки Ізраїлю та Німеччини, під час їхньої транскордонної атаки на Ізраїль у суботу, 7 жовтня 2023 року».

Алі Махмуд працював на AP і супроводжував терористів ХАМАС під час їхнього нападу 7 жовтня. Його звинувачували в тому, що фотожурналіст міг заздалегідь знати про плани нападу.

Реакція на вручення нагороди

Перемога фото викликала обурення єврейської громади та користувачів у соціальних мережах. AP і Pictures of the Year International розкритикували після нагородження, пише Fox News.

«Фотографія-переможець ще більше дегуманізує Шані, повторно травмує її родину та узаконює дії ХАМАС під виглядом журналістського нейтралітету», – написав старший науковий співробітник Тель-Авівського інституту Хен Мазіг.

Шані Лук, тіло якої зображено на фото, що отримало нагороду фото: Hen Mazzig/X

«У неї є ім’я. Шані Лук. Її сім’я спеціально попросила, щоб ми запам’ятали, як вона сміялася та жила. Запишіть це та проявіть трохи поваги. Якщо ви хочете опублікувати нашу Шані, знайдіть фото, на яке вона б погодилася», – писав один із користувачів в соцмережах.

Як повідомляє The times of Israel, спеціальний посланець Ізраїлю з боротьби з антисемітизмом Міхал Котлер-Вунш заявив, що вручення премії символізує «нормалізацію антисемітської ненависті».

Шані Коен, одна із подруг вбитої дівчини, сказала The Daily Mail, що вручення нагороди було «повністю неетичним» і «абсолютно смішним» і викликало біль у близьких Шані.

«Таке фото має залишатися тільки для армійських потреб і бути закритим в якійсь приватній галереї. Я не впевнена, що цей фотограф є професіоналом. Усі друзі та сім’я не вважають, що це етично чи законно», – додала вона.

Водночас батько Шані Лук сказав, що це «добре», що фотографія його доньки була серед колекції фотографій, які отримали престижну журналістську премію, хоча її друзі та проізраїльські активісти засудили цей крок.

«Я вважаю, що використовувати фото для інформування про майбутнє – це добре. Якщо я почну плакати, що з цього вийде? Це історія. Через 100 років вони подивляться і дізнаються, що тут сталося. Я подорожую світом, і всі знають, хто така Шані», – сказав батько вбитої.

Нагадаємо, бойовики ХАМАС напали на територію Ізраїлю зранку 7 жовтня. Близько о 06:20 вони завдали масованого ракетного удару, а потім перетнули кордон. Саме у цей час біля Сектору Гази проводили фестиваль електронної музики Nature Party. Учасники та відпочивальники першими дізналися про напад, а згодом на місці проведення заходу знайшли щонайменше 260 тіл загиблих.