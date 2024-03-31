Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Фото вбитої жінки із бойовиками ХАМАСу отримало нагороду, розлютивши єврейську громаду

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Фото вбитої жінки із бойовиками ХАМАСу отримало нагороду, розлютивши єврейську громаду
Фото тіла вбитої дівчини в оточенні бойовиків ХАМАСу отримало престижну нагороду
фото: AP

На знімку, який отримав нагороду, зображено напівоголене тіло 22-річної Шані Лук

Знімок понівеченого тіла молодої єврейки в оточенні бойовиків ХАМАСу, зроблений журналістами Associated Press, яких звинувачують у співпраці з ХАМАС, отримав престижну нагороду «Зображення року». Про це йдеться на сайті Pictures of the Year International – найстарішого конкурсу фотожурналістики у світі, який проводить Інститут Дональда В. Рейнольдса Школи журналістики Міссурі. 

На знімку AP, який отримав нагороду, зображено напівоголене тіло 22-річної Шані Лук, громадянки Ізраїлю та Німеччини, яка була вбита під час відвідування музичного фестивалю, в оточенні терористів ХАМАС у пікапі.

Фотографія тіла Шані Лук була зроблена Алі Махмудом і підписана як: «Потужні ізраїльські авіаудари по анклаву вбили тисячі палестинців. Палестинські бойовики повертаються до сектора Газа з тілом Шані Лук, громадянки Ізраїлю та Німеччини, під час їхньої транскордонної атаки на Ізраїль у суботу, 7 жовтня 2023 року».

Алі Махмуд працював на AP і супроводжував терористів ХАМАС під час їхнього нападу 7 жовтня. Його звинувачували в тому, що фотожурналіст міг заздалегідь знати про плани нападу.

Реакція на вручення нагороди

Перемога фото викликала обурення єврейської громади та користувачів у соціальних мережах. AP і Pictures of the Year International розкритикували після нагородження, пише Fox News.

«Фотографія-переможець ще більше дегуманізує Шані, повторно травмує її родину та узаконює дії ХАМАС під виглядом журналістського нейтралітету», – написав старший науковий співробітник Тель-Авівського інституту Хен Мазіг.

Шані Лук, тіло якої зображено на фото, що отримало нагороду
Шані Лук, тіло якої зображено на фото, що отримало нагороду
фото: Hen Mazzig/X

«У неї є ім’я. Шані Лук. Її сім’я спеціально попросила, щоб ми запам’ятали, як вона сміялася та жила. Запишіть це та проявіть трохи поваги. Якщо ви хочете опублікувати нашу Шані, знайдіть фото, на яке вона б погодилася», – писав один із користувачів в соцмережах.

Як повідомляє The times of Israel, спеціальний посланець Ізраїлю з боротьби з антисемітизмом Міхал Котлер-Вунш заявив, що вручення премії символізує «нормалізацію антисемітської ненависті».

Шані Коен, одна із подруг вбитої дівчини, сказала The Daily Mail, що вручення нагороди було «повністю неетичним» і «абсолютно смішним» і викликало біль у близьких Шані.

«Таке фото має залишатися тільки для армійських потреб і бути закритим в якійсь приватній галереї. Я не впевнена, що цей фотограф є професіоналом. Усі друзі та сім’я не вважають, що це етично чи законно», – додала вона.

Водночас батько Шані Лук сказав, що це «добре», що фотографія його доньки була серед колекції фотографій, які отримали престижну журналістську премію, хоча її друзі та проізраїльські активісти засудили цей крок.

«Я вважаю, що використовувати фото для інформування про майбутнє – це добре. Якщо я почну плакати, що з цього вийде? Це історія. Через 100 років вони подивляться і дізнаються, що тут сталося. Я подорожую світом, і всі знають, хто така Шані», – сказав батько вбитої.

Нагадаємо, бойовики ХАМАС напали на територію Ізраїлю зранку 7 жовтня. Близько о 06:20 вони завдали масованого ракетного удару, а потім перетнули кордон. Саме у цей час біля Сектору Гази проводили фестиваль електронної музики Nature Party. Учасники та відпочивальники першими дізналися про напад, а згодом на місці проведення заходу знайшли щонайменше 260 тіл загиблих.

Теги: Ізраїль ХАМАС фото журналіст

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жінка постраждала під час звисайної поїздки в автобусі
В окупованому Донецьку жінці відірвало ногу під час поїздки в автобусі
30 березня, 17:26
Військовому довелося їхати у тамбурі потяга: причина обурила суспільство
Військовому довелося їхати у тамбурі потяга: причина обурила суспільство
29 березня, 08:43
Українці вчетверте поспіль виходять на Євро
Україна вийшла на Євро-2024 з футболу, вибухи в Білгороді: головне за ніч
27 березня, 06:31
У вівторок ізраїльські авіаудари вбили трьох бойовиків «Хезболли»
Reuters: Ізраїль завдав удару по Лівану, є загиблі
27 березня, 05:20
Один з останніх текстів Єрьоменко у Zn.ua було опубліковано у березні 2022-го
Померла журналістка «Дзеркала тижня» Алла Єрьоменко
22 березня, 16:13
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу не уточнив, чи він мав на увазі, що операція триватиме «тижнями» чи почнеться «через тижні»
Нетаньягу анонсував військову операцію ЦАХАЛу в Рафаху
18 березня, 06:10
«Польська поліція затримала нас та вилучила майно, не повідомила консула, не дала можливості зателефонувати до України», – розповідає журналіст Юрій Конкевич
Польські служби депортували українських журналістів, які фіксували торгівлю між РФ та Польщею
13 березня, 14:47
Коломойський ніколи не приховував, що окрім громадянства України, має також громадянства Ізраїлю та Кіпру
Керував Дніпропетровською областю з паспортом Ізраїля. Адвокати Коломойського витягнули «козир»
10 березня, 18:39
У поліції розслідують усі обставини, зокрема проводиться судово-медична експертиза для встановлення причини смерті хлопця»
В Ужгороді поховали школяра-спортсмена, який помер під час уроку фізкультури
9 березня, 16:31

Соціум

Фото вбитої жінки із бойовиками ХАМАСу отримало нагороду, розлютивши єврейську громаду
Фото вбитої жінки із бойовиками ХАМАСу отримало нагороду, розлютивши єврейську громаду
Виробництво ракет Taurus у Німеччині призупинено: названо причину
Виробництво ракет Taurus у Німеччині призупинено: названо причину
Теракт у «Крокусі»: Росія офіційно звинуватила Україну
Теракт у «Крокусі»: Росія офіційно звинуватила Україну
Застрелили з «Макарова» та переїхали автомобілем: NYT розповіла деталі вбивства пілота Кузьмінова
Застрелили з «Макарова» та переїхали автомобілем: NYT розповіла деталі вбивства пілота Кузьмінова
Байден запропонував Трампу позмагатися у грі
Байден запропонував Трампу позмагатися у грі
Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу тимчасово складе повноваження: яка причина
Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу тимчасово складе повноваження: яка причина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Скільки українців готові воювати до повної перемоги? Результати опитування
34K
Генерал оцінив, чи здатний Путін розгорнути великий наступ найближчим часом
32K
Хто втратить право на відстрочку від мобілізації: названі категорії громадян
27K
Путін доручив будувати «курорти» на окупованому українському узбережжі: яка мета диктатора
14K
40 млн грн за два роки війни. Хто обдаровує грошима дружину нардепа Бойка?
12K
Окупанти заявили про відновлення наступу на одному з напрямків: аналіз ISW

Новини

«Наростає величезна криза». Аналітик енергоринку попередив про загрозу наступному опалювальному сезону
Вчора, 14:46
Удар по Харкову, Україна перейшла на літній час: головне за ніч
Вчора, 06:40
Тепло та малохмарно: прогноз погоди на 31 березня
Вчора, 04:20
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:19
«Укренерго» закликає державу вирішити боргову кризу в енергетиці
30 березня, 17:44
У Києві стартувала нова хвиля діалогових зустрічей «Я – Маріуполь: маю жити»
30 березня, 12:58

Прес-релізи

Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
29 березня, 18:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua