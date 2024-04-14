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Іран пригрозив деяким країнам

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Іран пригрозив деяким країнам
фото з відкритих джерел

Іран заявив, що стежить за реакцією Йорданії на атаку на Ізраїль

Іран пригрозив країнам, які дозволять Ізраїлю використовувати свій повітряний простір або територію для нападу на Іран. Про це заявив міністр оборони Ірану Мохаммад Реза Аштіані, пише CNN.

«Будь-яка країна, яка відкриє свій повітряний простір або територію для Ізраїлю для нападу на Іран, отримає нашу рішучу відповідь», – сказав Аштіані.

До того ж, Іран заявив, що стежить за реакцією Йорданії на атаку на Ізраїль. Якщо вона вживатиме заходів, то стане наступною ціллю. 

Нагадаємо, увечері 13 квітня розпочав атаку на Ізраїль, запустивши ударні безпілотники. Представник Армії оборони Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що військово-повітряні сили Ізраїлю відстежують безпілотники, додавши, що їм знадобиться кілька годин, щоб вони досягли Ізраїлю.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що системи оборони розгорнуті та готові до будь-якого сценарію, як в обороні, так і в наступі.

Як повідомлялося, Іран запустить по Ізраїлю від 400 до 500 безпілотників і ракет. Про це ABC News сказав високопоставлений американський чиновник. За його словами, більшість снарядів буде запущено з Ірану, однак запуски також очікуються з Іраку, Сирії, південного Лівану та від хуситів.

За повідомленням ABC News, цілями ударів Ірану по Ізраїлю стануть тільки військові об'єкти.

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Теги: Ізраїль Іран

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