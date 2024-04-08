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Нетаньягу закликав Ізраїль завершити ліквідацію ХАМАСу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Нетаньягу закликав Ізраїль завершити ліквідацію ХАМАСу
Беньямін Нетаньягу закликав своїх громадян завершити війну перемогою
фото: Reuters

Нетаньягу сказав, що народ Ізраїлю об'єднаний у необхідності продовжувати боротьбу до перемоги

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, що Ізраїль рішуче налаштований завершити війну повною перемогою, повернути усіх викрадених, завершити ліквідацію ХАМАСу в усьому Секторі Газа. Про це глава ізраїльського уряду написав у Facebook.

«Сьогодні ми відзначаємо пів року з початку війни. За цю війну ми багато чого досягли: ліквідували 19 з 24 батальйонів ХАМАС, серед яких вищі командири. Ми знищили, поранили або захопили значну кількість терористів ХАМАС. Ми також розчистили «Шифу» та багато інших терористичних штабів. Ми знищили ракетні та озброєння заводи, склади зброї та боєприпасів, продовжуємо регулярно руйнувати тунелі. Ми за крок до перемоги. Але болісна і розбиваюча ціна, яку ми заплатили», – заявив прем'єр-міністр Ізраїлю.

Беньямін Нетаньягу зауважив, що бойовики ХАМАС досі утримують 133 «наших викрадених братів і сестер» та додав, що Тель-Авів уже повернув 123 викрадених і «має намір повернути додому їх усіх».

«Я ясно дав зрозуміти міжнародній спільноті: без повернення викрадених припинень вогню не буде. Цього не станеться. Це політика ізраїльського уряду, і я вітаю той факт, що адміністрація Байдена днями ясно дала зрозуміти, що вона, як і раніше, дотримується аналогічної позиції», – заявив прем'єр-міністр.

Нетаньягу сказав, що народ Ізраїлю об'єднаний у необхідності продовжувати боротьбу до перемоги.

«Нехай наші вороги не вводять в оману: абсолютна більшість народу об'єднана у необхідності продовжувати боротьбу до перемоги. Більшість людей, включаючи мене, засуджують будь-яку форму насильства, включаючи звірства та порушення закону, напади на протестувальників, напади на поліцейських, дике підбурювання до вбивства Давайте будемо об'єднані, розіб'ємо наших ворогів, знищимо ХАМАС, звільнимо наших викрадених і, з Божою допомогою, досягнемо повної перемоги», – зауважив глава ізраїльського уряду.

Нагадаємо, що армія оборони Ізраїлю в ніч на 7 квітня вивела майже всі свої війська з південної частини Сектора Гази. Наразі там залишається всього одна ізраїльська бригада – «Нахаль».

Виведення ізраїльських військ з півдня Гази сталося після чотирьох місяців безперервних боїв у районі Хан-Юніс.

Теги: ХАМАС Ізраїль війна Сектор Гази Беньямін Нетаньягу

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