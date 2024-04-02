Головна Новини
search button user button menu button

Зруйновано консульство Ірану, допомога Україні від США: головне за ніч

Наталія Порощук
glavcom.ua
Зруйновано консульство Ірану, допомога Україні від США: головне за ніч
Reuters повідомляє, що будівля іранського консульства знищена повністю
фото: Reuters

За інформацією іранських ЗМІ, під час ізраїльського удару загинули п'ятеро людей

У ніч проти 2 квітня у Дніпрі пролунали вибухи. Ізраїль авіаударом зруйнував консульство Ірану в Сирії. Росія наклала вето на резолюцію ООН в обмін на зброю від КНДР. Артем Довбик відзначився історичним бомбардирським рекордом. Низка українських міст отримала допомогу від США. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 2 квітня, щоб ви були в курсі подій. 

У Дніпрі пролунала серія вибухів

У ніч проти 2 квітня у Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги, оголошену через загрозу ворожих атак. Про це повідомило Суспільне.

О 02:11 кореспонденти повідомили про повторні вибухи у Дніпрі.

Офіційних даних про причини та наслідки вибухів не повідомлялося.

Низка українських міст отримала допомогу від США

Сполучені Штати Америки передали Україні генератори, теплоенергетичні когенераційні установки та машини екстреної допомоги. Про це повідомляє посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк у соцмережі Х. 

«У той час, як Росія продовжує жорстокі атаки на енергетичну інфраструктуру України, USAID надала 109 генераторів, 19 теплоенергетичних когенераційних установок та 13 машин екстреної допомоги», – йдеться у повідомленні.

Бріджит Брінк зазначила, що передана техніка працюватиме для забезпечення безперебійної роботи служб у Дніпрі, Вінниці, Івано-Франківську, Львові, Черкасах та Чернівцях.

Росія наклала вето на резолюцію ООН в обмін на зброю від КНДР

Застосування Росією права вето в Раді Безпеки ООН для блокування роботи Комітету з питань санкцій проти Північної Кореї є частиною домовленостей між РФ та Північної Кореї в обмін на поставки зброї з КНДР. Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

«Я думаю, тут є очевидним, що Росія уклала угоду з КНДР в обмін на озброєння з Північної Кореї у її війні проти України», – сказав Метью Міллер.

Речник Держдепартаменту США зазначив, що всі бачать, «як Росія виконує свою частину угоди».

Метью Міллер наголосив, що раніше мандат Комітету ООН з питань санкцій проти КНДР продовжувався в Раді Безпеки одностайно.

Ізраїль авіаударом зруйнував консульство Ірану в Сирії

Консульство Ірану, яке знаходиться в сирійській столиці Дамаску, зруйноване внаслідок ракетного удару. Про це пише Reuters.

За інформацією сирійських та іранських ЗМІ, удар по будівлі консульства наніс Ізраїль. Журналісти Reuters на місці події в районі Меззех сирійської столиці побачили дим, що підіймався з-під уламків будівлі. На стовпі серед уламків висів іранський прапор.

Джерела агенства в ліванських службах безпеки повідомили, що одним із загиблих під час авіаудару був генерал Мохаммад Реза Захеді, старший командир Корпусу вартових революції Ірану. 

За інформацією іранських ЗМІ, під час ізраїльського удару загинули п'ятеро людей. Сирійське державне інформаційне агентство SANA повідомило про невизначену кількість загиблих і поранених.

Reuters повідомляє, що будівля іранського консульства знищена повністю. На місці події були помічені міністри закордонних справ Сирії та Ірану.

Ізраїльська сторона відмовилася коментувати інцидент. 

Артем Довбик відзначився історичним бомбардирським рекордом

Нападник збірної України Артем Довбик відзначився бомбардирським рекордом, забивши два голи за іспанську «Жирону» у матчі Ла Ліги проти «Бетіса» (3:2). Про це повідомляє zn.ua.

Довбик став першим українським футболістом за останні 18 років, який забив понад 15 голів за сезон в одному з п'яти найкращих чемпіонатів Європи.

Востаннє це вдалося зробити Андрію Шевченку в сезоні-2005/06, коли український нападник забив 19 голів за «Мілан» у чемпіонаті Італії.

Усього на рахунку Артема Довбика 16 голів та 5 асистів у 28 матчах чемпіонату Іспанії. Він перервав безгольову серію, яка тривала з 21 січня. Наразі Довбик ділить перше місце у гонці бомбардирів Ла Ліги з Джудом Беллінгемом з «Реала» та Анте Будіміром з «Осасуни».

Теги: росія США Сирія Ізраїль Іран Дніпро гуманітарна допомога Радбез ООН Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Початок дискусії про війська НАТО в Україні – це вже крок до інших сценаріїв, ніж ті, які існували ще вчора
НАТО піднімає ставки. Вперше за два роки війни
2 березня, 15:21
Навколо німецько-шведських ракет «Таурус» виник шпигунський скандал
Шпигунський скандал, або Канцлер Шольц між Україною та Росією
4 березня, 13:20
За словами Шмигаля, усі затримки вантажів пов'язані з комерційними автомобілями
Шмигаль пояснив, як блокада кордону вплинула на поставки зброї ЗСУ
4 березня, 15:47
Загоряння сталося в кімнаті на другому поверсі
У Казані горить вище танкове училище (відео)
7 березня, 12:13
Повідомляється, що екстремісти планують атакувати великі зібрання, зокрема концерти
Посольство США попереджає про можливі теракти у Москві
8 березня, 01:20
Стало відомо, коли почнуться переговори про вступ Боснії і Герцеговини до ЄС
Стало відомо, коли почнуться переговори про вступ Боснії і Герцеговини до ЄС
11 березня, 23:10
Поліція оточила будинок, де, ймовірно, заховався підозрюваний
У США сталася стрілянина поблизу Філадельфії: є загиблі
17 березня, 03:10
Зеленський: У цій війні вирішується, чи вдасться Путіну розширити зону руїн у Європі та світі
Зеленський: У цій війні вирішується, чи вдасться Путіну розширити зону руїн у Європі та світі
17 березня, 20:30
Як повідомила компанія у відповідь на позов, уряд загрожує принципам, які виділяють продукти Apple на ринку
Уряд США подав до суду на Apple
21 березня, 18:19

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
81K
Звільнений після скандалу голова ОДА опинився на роботі у СБУ і показав нове житло у Польщі
47K
У законопроєкті про підтримку України буде нововведення – спікер Джонсон
30K
Поклоняюся і буду поклонятися. Як Онуфрій відреагував на дії Гундяєва?
25K
Митрополит Онуфрій відповів Кирилу на заклик вбивати українців (відео)
21K
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
13K
Одна з сусідніх країн не виділила фінансову допомогу для українських біженців у 2024 році

Новини

Зруйновано консульство Ірану, допомога Україні від США: головне за ніч
Сьогодні, 06:04
Мінлива хмарність та дощ: прогноз погоди на 2 квітня
Сьогодні, 05:17
2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:02
Україну накрив пил з Сахари: у чому небезпека та як захиститися
Вчора, 10:33
Чергова атака на Харків, вибори в Туреччині: головне за ніч
Вчора, 06:19
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 1 квітня
Вчора, 04:50

Прес-релізи

Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
29 березня, 18:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua