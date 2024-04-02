Зруйновано консульство Ірану, допомога Україні від США: головне за ніч

За інформацією іранських ЗМІ, під час ізраїльського удару загинули п'ятеро людей

У ніч проти 2 квітня у Дніпрі пролунали вибухи. Ізраїль авіаударом зруйнував консульство Ірану в Сирії. Росія наклала вето на резолюцію ООН в обмін на зброю від КНДР. Артем Довбик відзначився історичним бомбардирським рекордом. Низка українських міст отримала допомогу від США. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 2 квітня, щоб ви були в курсі подій.

У Дніпрі пролунала серія вибухів

У ніч проти 2 квітня у Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги, оголошену через загрозу ворожих атак. Про це повідомило Суспільне.

О 02:11 кореспонденти повідомили про повторні вибухи у Дніпрі.

Офіційних даних про причини та наслідки вибухів не повідомлялося.

Низка українських міст отримала допомогу від США

Сполучені Штати Америки передали Україні генератори, теплоенергетичні когенераційні установки та машини екстреної допомоги. Про це повідомляє посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк у соцмережі Х.

«У той час, як Росія продовжує жорстокі атаки на енергетичну інфраструктуру України, USAID надала 109 генераторів, 19 теплоенергетичних когенераційних установок та 13 машин екстреної допомоги», – йдеться у повідомленні.

Бріджит Брінк зазначила, що передана техніка працюватиме для забезпечення безперебійної роботи служб у Дніпрі, Вінниці, Івано-Франківську, Львові, Черкасах та Чернівцях.

Росія наклала вето на резолюцію ООН в обмін на зброю від КНДР

Застосування Росією права вето в Раді Безпеки ООН для блокування роботи Комітету з питань санкцій проти Північної Кореї є частиною домовленостей між РФ та Північної Кореї в обмін на поставки зброї з КНДР. Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

«Я думаю, тут є очевидним, що Росія уклала угоду з КНДР в обмін на озброєння з Північної Кореї у її війні проти України», – сказав Метью Міллер.

Речник Держдепартаменту США зазначив, що всі бачать, «як Росія виконує свою частину угоди».

Метью Міллер наголосив, що раніше мандат Комітету ООН з питань санкцій проти КНДР продовжувався в Раді Безпеки одностайно.

Ізраїль авіаударом зруйнував консульство Ірану в Сирії

Консульство Ірану, яке знаходиться в сирійській столиці Дамаску, зруйноване внаслідок ракетного удару. Про це пише Reuters.

За інформацією сирійських та іранських ЗМІ, удар по будівлі консульства наніс Ізраїль. Журналісти Reuters на місці події в районі Меззех сирійської столиці побачили дим, що підіймався з-під уламків будівлі. На стовпі серед уламків висів іранський прапор.

Джерела агенства в ліванських службах безпеки повідомили, що одним із загиблих під час авіаудару був генерал Мохаммад Реза Захеді, старший командир Корпусу вартових революції Ірану.

За інформацією іранських ЗМІ, під час ізраїльського удару загинули п'ятеро людей. Сирійське державне інформаційне агентство SANA повідомило про невизначену кількість загиблих і поранених.

Reuters повідомляє, що будівля іранського консульства знищена повністю. На місці події були помічені міністри закордонних справ Сирії та Ірану.

Ізраїльська сторона відмовилася коментувати інцидент.

Артем Довбик відзначився історичним бомбардирським рекордом

Нападник збірної України Артем Довбик відзначився бомбардирським рекордом, забивши два голи за іспанську «Жирону» у матчі Ла Ліги проти «Бетіса» (3:2). Про це повідомляє zn.ua.

Довбик став першим українським футболістом за останні 18 років, який забив понад 15 голів за сезон в одному з п'яти найкращих чемпіонатів Європи.

Востаннє це вдалося зробити Андрію Шевченку в сезоні-2005/06, коли український нападник забив 19 голів за «Мілан» у чемпіонаті Італії.

Усього на рахунку Артема Довбика 16 голів та 5 асистів у 28 матчах чемпіонату Іспанії. Він перервав безгольову серію, яка тривала з 21 січня. Наразі Довбик ділить перше місце у гонці бомбардирів Ла Ліги з Джудом Беллінгемом з «Реала» та Анте Будіміром з «Осасуни».