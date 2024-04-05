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Блокують GPS і скасовують відпустки солдатів: Ізраїль готується до можливого нападу Ірану

Наталія Порощук
glavcom.ua
Блокують GPS і скасовують відпустки солдатів: Ізраїль готується до можливого нападу Ірану
Іран готує можливий напад на Ізраїль
фото з відкритих джерел

У четвер у центральних частинах Ізраїлю спостерігалося порушення роботи системи GPS

1 квітня консульство Ірану, яке знаходиться в сирійській столиці Дамаску, було зруйноване внаслідок ракетного удару. За інформацією сирійських та іранських ЗМІ, удар по будівлі консульства наніс Ізраїль. 4 квітня у ЗМІ з'явилася інформація, що внаслідок цього Іран може атакувати Ізраїль протягом найближчих 48 годин. На фоні ймовірного нападу Ірану на території Ізраїлю блокують GPS, щоб порушити можливу роботу ракет і безпілотників. Також армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про припинення всіх відпусток для солдатів, які служать у бойових частинах. Про це повідомляє BBC.

Видання пише, що Ізраїльська влада, схоже, вважає, що відповідь Ірану є неминучою. Атака може відбутися у п’ятницю, в День Аль-Кудс (день солідарності з боротьбою палестинців за незалежність). Дата відзначається в останню п'ятницю рамадану. У цей день зокрема в Ірані проходять антиізраїльські мітинги.

У четвер у центральних частинах Ізраїлю спостерігалося порушення роботи системи GPS. Речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі підтвердив, що країна використовує блокування GPS, яке іноді називають «спуфінгом».

Даніель Хагарі закликав людей не сіяти паніку: «Нема потреби купувати генератори, запасати їжу та знімати гроші в банкоматах».

Речник ЦАХАЛу закликав громадян Ізраїлю слідкувати за офіційними повідомленнями.

Ізраїльські ЗМІ повідомили, що деякі посольства країни були приведені в стан готовності або евакуйовані через можливі атаки з боку Ірану.

Нагадаємо, що Ізраїль авіаударом зруйнував консульство Ірану в Сирії.

Джерела агенства в ліванських службах безпеки повідомили, що одним із загиблих під час авіаудару був генерал Мохаммад Реза Захеді, старший командир Корпусу вартових революції Ірану. 

За інформацією іранських ЗМІ, під час ізраїльського удару загинули п'ятеро людей. Сирійське державне інформаційне агентство SANA повідомило про невизначену кількість загиблих і поранених.

Читайте також: США схвалили надання Ізраїлю тисячі авіабомб
Теги: Іран Ізраїль війна військові солдат

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Політика

Блокують GPS і скасовують відпустки солдатів: Ізраїль готується до можливого нападу Ірану
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