Ізраїль анонсував поглиблення бойових дій у Секторі Гази

За словами прем'єр-міністра Ізраїлю, війна ще не близька до завершення

Ізраїль планує вже найближчими днями поглибити бойові дії у Секторі Гази. Війна ще не близька до завершення. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, повідомляє The Times of Israel.

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Глава ізраїльського уряду відвідав Сектор Гази, де Ізраїль продовжує свою операцію проти бойовиків ХАМАС.

«Ми не зупиняємося, ми продовжуємо боротися і поглиблюємо бойові дії найближчими днями, і це буде довга битва, і вона ще не близька до завершення. Нам потрібні терпіння, єдність і дотримання нашої місії», – зазначив він під час засідання фракції «Лікуд» у Кнесеті після свого візиту до Сектору Гази.

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Прем'єр також уточнив, що зустрівся у Секторі Гази з бригадою резервістів. І всі солдати просили в нього тільки про одне: «щоб Ізраїль не зупинявся і продовжував до кінця».

Нагадаємо, у частково визнаній Палестині заявили, що щонайменше 68 людей загинули внаслідок ізраїльського бомбардування табору біженців у місті Магазі в центральній частині Сектора Гази в ніч проти 25 грудня.

Духовенство скасувало святкування у Вифлеємі, де, згідно з християнським вченням, народився Ісус. Це місто на західному березі річки Йордан взяв під контроль Ізраїль. Глава Католицької церкви Папа Франциск, виступаючи напередодні Різдва, заявив, що послання Ісуса про мир заглушається «марною логікою війни» на тій самій землі, де він народився.